Допоможе "Дія.Engine": у Мінцифри розкрили, хто створюватиме е-реєстр військовозобов'язаних

Електронні реєстри розробляють IT-компанії, програмісти яких вміють створювати цифрові продукти на базі платформи "Дія. Engine".

У Верховній Раді України 18 вересня зареєстрували законопроєкт, який передбачає створення єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних, але наразі незрозуміло, хто його розроблятиме. Представники Міністерства цифрової трансформації розкрили нові подробиці сайту DEV.ua.

У профільному відомстві журналістам повідомили, що замовниками подібних електронних продуктів виступають, як правило, міністерства і центральні органи виконавчої влади, вони створюють реєстри згідно зі своїми повноваженнями в рамках чинного законодавства. Однак Міноборони поки що не зверталося до розробників із подібними технічними завданнями.

"Міністерство оборони чи інші державні органи не оголошували тендер на розробку реєстру призовників. Планів на розробку цього реєстру на базі платформи "Дія.Engine" немає", — повідомили в Мінцифри.

Хто ж розроблятиме е-реєстр військовозобов'язаних, якщо таке замовлення надійде, і чи залучать для цього державну онлайн-платформу "Дія"? Як зазначили у відомстві, електронні реєстри розробляють IT-компанії, програмісти яких вміють створювати цифрові продукти на базі платформи "Дія. Engine".

"Таких девкоманд зараз 10, і в них сумарно працює приблизно 70 розробників. Це не команда застосунку "Дія", а окремі команди розробників", — уточнили в Мінцифри.

"Дія.Engine" — це новий інструмент для швидкого запуску нових реєстрів і держпослуг, який презентували 19 вересня. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що станом на 20 вересня вже 20 міністерств та органів влади опанували широкий функціонал платформи, щоб активно трансформувати застарілі системи та бази даних. Наразі на платформі створюється 20+ електронних реєстрів у межах проєкту "Іннолаб", на їхній основі впроваджуватимуть нові державні онлайн-послуги.

Раніше ми писали про те, які дані українців увійдуть до е-реєстру військовозобов'язаних. Порівняно з положенням чинного законодавства, до законопроєкту додали номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, мету для виїзду за межі України, дату і номер, а також короткий зміст протоколу про правопорушення.

Зазначимо, 19 вересня Фокус писав про те, навіщо влада намагається покарати українців за кордоном. Йдеться про те, що в Україні створять "реєстр ухильників" і ті, хто виїхав за кордон за фальшивими довідками, після повернення додому зіткнутися з юридичними проблемами. Але за словами експертів, покарати таких порушників у правовому полі практично неможливо.