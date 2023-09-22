Засіє окопи шрапнеллю: фіни представили незвичайний дрон-камікадзе Steel Eagle (відео)

Нові БПЛА вважають ефективнішими, ніж міномети. Кожен заряд містить 3000 уражаючих елементів і шкодить навіть бронетехніці.

Фінська технологічна компанія Insta на виставці DSEI 2023 у Лондоні представила дрон-камікадзе, який вибухає над окопами ворога і знищує піхоту великою кількістю шрапнелі. Про це повідомляє Nordic Defence Review.

Insta Steel Eagle — нове, унікальне та ефективне рішення для ураження живої сили ворога. Дрон-камікадзе дає змогу транспортувати бойовий заряд зі сталевою або вольфрамовою шрапнеллю і розкидає осколки на широкій площі дії, точно вражаючи потрібну ціль зверху. Розробники заявляють, що силу вибухового ефекту і кут розкиду можна регулювати залежно від висоти дрона і його кута атаки. Як стверджують інженери компанії, їхня шрапнель знищує ворога і техніку краще, ніж стандартні 120 мм міномети.

Кожен дрон-камікадзе, залежно від висоти польоту, може покрити площу до 2 000 квадратних метрів. Маса боєприпасу становить 3,6 кг, а дальність польоту безпілотника — 6 км.

Боєприпаси зі шрапнеллю для дрона Steel Eagle Фото: Insta

"Наш дрон діє набагато краще порівняно з осколковим впливом мінометного або артилерійського вогню. Концепція продукту відповідає всім міжнародним конвенціям, ратифікованим Фінляндією, а саме конвенціям, підписаним в Оттаві та Женеві", — каже Тууре Лехторанта, віцепрезидент з продажу компанії Insta.

Так само компанія незабаром представить "стрибаючу" протипіхотну міну Insta Steel Lynx. Її розробку майже завершено, і планується, що продукт буде готовий до виходу на ринок до кінця 2023 року.

Кожен дрон здатний вразити площу у 2000 м² Фото: Insta

Insta є стратегічним партнером Сил оборони Фінляндії. Членство Фінляндії в НАТО стимулює місцеві оборонні компанії до співпраці з іншими міжнародними військовими гігантами. Наприклад, Insta відіграватиме важливу роль в обслуговуванні авіоніки майбутнього парку фінських винищувачів F-35. Компанія також підписала контракт із Lockheed Martin на впровадження рішення з фільтрації військових даних.

Дрон Steel Eagle

Раніше Фокус повідомляв, що війська НАТО знищуватимуть ППО ворога дронами Mini-Harpy. В Естонії вже створюють спеціальний окремий підрозділ, який оснастять ізраїльськими безпілотниками.