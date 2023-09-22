Німеччина відправить Україні морські дрони та створить свій флот, — військовий експерт

Україна довела, що ефективні морські безпілотники можна швидко розробити з нуля, маючи обмежені ресурси.

Німеччина збирається передати Україні надводні безпілотники, а потім інвестувати величезні гроші в модернізацію свого флоту, зокрема створити морські дрони. Таку думку в Forbes опублікував військовий експерт із дронів і автор книги про БПЛА "Swarm Troopers" Девід Гемблінг.

На міжнародній зустрічі на базі ВПС "Рамштайн" у вівторок державна секретарка парламенту Німеччини Зімтє Мьоллєр оголосила про новий пакет підтримки Збройних сил України на суму 400 мільйонів євро, який включатиме 50 морських безпілотників, передає сайт Федерального міністерства оборони. Водночас в оголошенні на сайті Збройних сил країни (Bundeswehr) згадуються тільки 10 апаратів.

Німецька влада не вказала, звідки їх візьмуть, можливо, закуплять в інших країн. Українська промисловість показала, наскільки швидко вона може розробити нові USV (безпілотні надводні судна) з нуля, маючи обмежені ресурси.

На думку Девіда Гемблінга, Німеччині є чого повчитися в України, яка за короткий термін змогла створити одразу кілька моделей ефективних надводних безпілотників, що уражають кораблі російських окупантів. Зі всесвітньо відомим інженерним потенціалом, яким славиться Німеччина, Девід здивований, що ця країна поки що нічого не продемонструвала в цьому аспекті. Автор зазначає, що німецький військово-морський флот придбав лише один надводний безпілотник ARCIMS USV для експериментальної ролі тральщика ще у 2016 році у компанії Atlas Electronik, а ще у 2008 році Rheinmetall Defense переобладнала човен для роботи з безпілотниками.

План модернізації військового флоту Німеччини

Можливо, план із модернізації флоту, який розтягнуто на наступні 12 років, виправить цю проблему. В новому оборонному документі Німеччини, що викладає військово-морські плани до 2035 року, вказується, що протягом наступного десятиліття будуть значні інвестиції у військово-морські безпілотники на додаток до суден із екіпажем. До нападу Росії на Україну морські дрони-камікадзе не вважалися якимось особливо важливим і їх сприймали як зброю партизанської війни в морських державах.

Німеччина, володіючи великими технічними ресурсами, можливо, планує створити з чистого аркуша абсолютно нову лінійку невеликих USV, адаптованих до потреб подібних воєн, вважає автор. Такий підхід також дав би Німеччині перевагу в освоєнні технологій, які все частіше застосовуватимуться в майбутніх морських битвах.

Раніше Фокус розповідав, що військові НАТО випробували в справі морський дрон-підривник Thales. Подібними підводними дронами хочуть оснастити весь флот, замінивши ними спеціальні кораблі для розмінування.