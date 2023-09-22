Шум і музика більше не завадять: "розумні" роботи заглушать зайві звуки в кімнаті (відео)

Мікрофони збирають звук із різних точок, а штучний інтелект розподіляє аудіопотоки. Завдяки цьому люди зможуть спокійно працювати або розмовляти, не відволікаючись на навколишній шум.

Дослідники з Університету Вашингтона розробили мініатюрні мікрофонні датчики, які можуть виділяти окрему розмову ізолюючи навколишній шум. Про це повідомляється на офіційному сайті університету.

Ці міні-роботи займають зовсім мало місця на столі Фото: University of Washington

Вчені кажуть, що люди мають вроджену можливість відокремлювати одне джерело звуку від іншого і концентруватися на актуальному для себе звуці. Але коли в приміщенні занадто шумно і звук зливається в єдиний фон, то завдання для нашого мозку сильно ускладнюється. Тому вони розробили систему з масиву мікрофонів, які збирають всі аудіопотоки, створюючи просторову карту, а потім система за допомогою штучного інтелекту і тріангуляції (визначення точок у тривимірному просторі) розбиває звук на окремі аудіопотоки для кожного джерела звуку з придушенням всього іншого шуму.

Сама по собі ця ідея не нова, але дослідники з Вашингтонського університету тепер представили новий погляд на цю концепцію, використовуючи групу з семи маленьких мікрофонних роботів на колесах, кожен розміром з велику шоколадну цукерку, які автономно виїжджають із зарядної станції залежно від джерел звуку. Роботи використовують вбудовані мікрофони й динаміки для переміщення поверхнею столу за допомогою сонара, ухиляючись від перешкод і розподіляючись якомога ширше, щоб максимізувати різницю в часі між мікрофонами.

Вчені поділилися інструкцією роботів на сайті проєкту — ці штучки може зібрати будь-яка людина Фото: University of Washington

Дослідницька група припускає, що подібний роботизований комплекс може функціонувати як портативний, звукоізолюючий мікрофонний масив для прямих трансляцій з конференц-залів, наприклад, теоретично справляючись із завданням розсіювання шуму краще, ніж це може зробити мозок людини. За словами команди, для двосторонніх відеодзвінків він не буде особливо корисним, тому що, хоча він і добре справляється зі своїм завданням, наразі обробка кожного трисекундного фрагмента звуку триває близько 1,82 секунди. Затримка також означає, що найближчим часом система не зможе передавати чистий звук вашого співрозмовника на навушники в галасливому кафе — хоча обидва ці додатки цілком можуть стати доступними в міру збільшення обчислювальної потужності та швидкості.

Науковці кажуть, що такі статичні розподілені мікрофонні масиви можуть почати впроваджуватися в проєктах "розумних кімнат" або "розумних будинків". Звукові роботи зможуть спростити ізоляцію інструкцій голосового управління.

На сайті проєкту можна ознайомитися з наочними прикладами застосування незвичайних аудіороботів. За бажання можна самому спробувати зібрати таку систему — вчені виклали всі матеріали на GitHub.

Ось як справляються з шумом адіороботи з ШІ

Раніше Фокус писав, що робот зі ШІ може керувати будь-якими літаками. Андроїда Pibot досить посадити в кабіну і завантажити дані, а його "мозок" здатний запам'ятати всі навігаційні карти.