"Багато хто отримує травми": військовий розповів, як "зоопарк" дронів заважає українцям

Українській владі варто уніфікувати БПЛА і боєприпаси до них, а не розпорошувати гроші, вважає Юрій Касьянов.

В Україні сотні виробників роблять дрони та боєприпаси, але велике розмаїття моделей часто є не перевагою, а завадою для Збройних сил. Український військовий аеророзвідник Юрій Касьянов на своїй сторінці у Facebook пояснив, що як саме воно заважає бійцям на фронті.

За його словами, в Україні немає чіткої державної політики у сфері БПЛА і виробництва боєприпасів для них. У результаті військові отримують різні моделі, до кожної з яких потрібен індивідуальний підхід, особливо це стосується вибухових пристроїв.

"Через неправильне поводження з ними або через неякісні саморобні бомби багато бійців отримують травми", — підкреслив Юрій Касьянов.

Як додав військовослужбовець, Росія зосередилася на масовому збиранні кількох моделей безпілотних літальних апаратів — це дало непоганий результат, адже багато хто з них добре показав себе в бойових умовах, наприклад, ударні "камікадзе" під назвою "Ланцет". Україна ж дала більшу свободу приватним підприємствам і розділяє фінансові потоки, що заважає систематизувати державну політику у сфері БПЛА і поставити їх випуск на потік.

"Нам потрібна уніфікація, а ми просто розпорошуємо фінанси. Не повинно бути так, що двісті компаній працюють кожна над своїми безпілотниками, — прокоментував Юрій Касьянов. — Кожне силове відомство самостійно замовляє собі дрони різних класів. Якогось одного органу, який би це координував, сертифікував, уніфікував, немає і його поки що не видно на горизонті".

За спостереженнями аеророзвідника, за сферу БПЛА так чи інакше відповідають одразу три міністерства — Мінцифри, Міноборони та Мінстратегпром, але жодне з них так і не взяло на себе роль головного координатора процесу і не спробувало зупинити розширення "зоопарку" дронів. У коментарях Юрій Касьянов додав: не потрібно забороняти українським інженерам розробляти безпілотники за власною ініціативою, навпаки, слід фінансувати їх, але водночас давати конкретні технічні завдання, щоб потім налагодити широкомасштабне виробництво уніфікованих і стандартизованих моделей для армії.

Раніше Юрій Касьянов назвав основні типи БПЛА, необхідні військовим на фронті. Він виділив сім моделей: легкий ударно-розвідувальний коптер, середній коптер для розвідки і бомбардування, FPV-камікадзе, літаючий ретранслятор зв'язку, літак-розвідник середньої дальності, літак-бомбардувальник середньої дальності, дрон-камікадзе великої дальності.