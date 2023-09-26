Сам собі нашкодив: Китай припинив експорт металів для електроніки, але не завадив Заходу

У самому Китаї галій і германій подешевшали на 20% через надлишок на ринку, а західні компанії знайшли інших постачальників.

За минулий місяць Китай не продав жодного грама критично важливих для виробництва мікроелектроніки металів галію та германію у відповідь на технологічні на санкції США, однак це не стало ударом для Заходу. Про це повідомляє портал TechSpot.

Експерти зазначають, що Міністерство торгівлі Китаю навіть видало кілька дозволів на експорт цих металів після того, як зажадало від усіх експортерів отримувати відповідні ліцензії для "захисту національної безпеки та інтересів", вважається, що експортний контроль буде гарною відповіддю на постійне посилення США обмежень на експорт процесорів і технологій для розвитку штучного інтелекту в Піднебесній.

Reuters повідомляє, що Китай експортував 36,48 тонни германію за перші вісім місяців 2023 року, а експорт галію за той самий період склав 22,72 тонни. У липні експорт збільшився на 8,63 тонни германію і 5,15 тонни галію. А ось у серпні Китай не продав жодного грама цих металів на міжнародних ринках.

"Китай, можливо, стріляє собі в ногу, вводячи обмеження", — припускають аналітики.

Як зазначає TechSpot, такі відповідні заходи Китаю щодо експорту негативно впливають насамперед на саму китайську економіку. Хоча КНР є найбільшим у світі виробником галію та германію, виробляючи близько 94% світових постачань галію та 83% германію, ці метали не є унікальними, просто видобуток їх у Європі чи Америці є більш дорогим, ніж у Китаї. І оскільки існують альтернативні глобальні джерела поставок, то ціна на галій у Китаї впала на 20% з липня через збільшення накопичення запасів. Це відбувається на тлі того, що Китай бореться зі слабким внутрішнім попитом, житловою кризою і найбільшим падінням експорту за більш ніж три роки, зазначають економісти.

Германій використовується в широкому спектрі продуктів, таких як волоконно-оптичний зв'язок, окуляри нічного бачення, супутники для дослідження космосу, сонячні панелі, підсвічування РК-моніторів і в іншій високотехнологічній сфері. Так само галій є важливою частиною напівпровідникової промисловості та використовується в бездротовому зв'язку, телефонах, світлодіодах і виробництві процесорів.

Схоже, Китай готовий дозволити експорт деяких металів. Представник міністерства торгівлі країни Хе Ядун на брифінгу для преси заявив, що в середині серпня кілька компаній подали заявки на отримання ліцензій для експорту галію і германію, і деякі з них схвалили, а інші поки розглядають. Такі дозволи необхідні для продуктів і технологій подвійного призначення, які потенційно можуть використовувати у військових цілях.

Раніше Фокус повідомляв, що Китай хоче робити потужні процесори за допомогою прискорювача частинок. Китай планує побудувати гігантський завод з виробництва чіпів, керований прискорювачем частинок, щоб обійти санкції США та їхніх союзників на поставку літографічного обладнання.