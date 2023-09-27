"Залишилося 8 років": творець легендарної Quake передбачив появу ШІ, рівного людині

Джон Кармак стверджує, що його відеоігри проклали шлях сучасному штучному інтелекту, і вченим залишилося зробити зовсім небагато.

Всесвітньо відомий розробкою серії популярних ігор Quake Джон Кармак пророкує появу штучного інтелекту, який дорівнюватиме людському вже до 2030 року. Про це пише портал TechSpot.

Кармак звільнився з компанії Oculus (підрозділ Meta по роботі у сфері віртуальної реальності) і зайнявся власним стартапом Keen Technologies, який працює над створенням AGI — Artificial General Intelligence, що в перекладі з англійської означає "Загальний штучний інтелект". AGI — це гіпотетичний тип штучного інтелекту, який може розумно мислити та діяти як людина. AGI має бути здатний розуміти та реагувати на широкий спектр стимулів і ситуацій, а також навчатися й адаптуватися до нової інформації та умов.

Джон Кармак пророкує швидку появу ШІ, який дорівнюватиме людині Фото: Facebook

Учені сьогодні розрізняють три ступені розвитку штучного інтелекту.

Обмежений або слабкий ШІ (Narrow AI) — це наявний сьогодні тип ШІ, який може виконувати одне або кілька завдань, але не здатний до загального мислення або навчання. Приклади обмеженого ШІ включають системи розпізнавання облич, чат-боти та самокеровані автомобілі.

Сильний ШІ (Strong AI) — це тип ШІ, який може виконувати всі завдання, доступні людині. Strong AI також відомий як загальний штучний інтелект (AGI). Strong AI не існує, але він є предметом інтенсивних досліджень у галузі штучного інтелекту.

Супер ШІ (Super AI) — це гіпотетичний тип ШІ, який перевершує людський інтелект з усіх боків. Super AI не існує, і невідомо, чи можливо його створити, але футуристи побоюються, що якщо такий ШІ з'явиться, то зможе знищити всіх людей і захопити Землю, як у фантастичних фільмах.

Видання пише, що Кармак, звісно, найбільш відомий як співзасновник id Software і провідний програміст Wolfenstein 3D, Doom і Quake, але, можливо, його стартап стане першим, хто подолає межу "слабкого ШІ". Джон Кармак уже залучив $20 млн для свого стартапу і найняв Річарда Саттона, головного наукового консультанта Інституту машинного інтелекту Альберти.

Часто зазначають, що термін "штучний інтелект" є неправильним при використанні для опису подібних ChatGPT, каже Саттон. Сьогоднішні інструменти, засновані на мовних моделях, насправді не "думають" як людина, хоча й можуть так виглядати. З іншого боку, AGI діє так само як людина, здатна вчитися, міркувати та виконувати будь-яке поставлене перед нею завдання, чого і хочуть досягти Кармак і Саттон.

"Сьогодні ніхто не бачить розв'язання цієї проблеми, а ми вважаємо, що залишилося зробити не так уже й багато, — сказав Кармак. — Нам залишилося шість, сім, вісім років до того, як щось дійсно велике і важливе стане надбанням громадськості".

Так само Кармак припустив, що сьогоднішній стан штучного інтелекту можна простежити за його власною роботою над Quake, оскільки саме вона викликала попит на графічні процесори. Хоча Кармак також віддає належне генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу за визнання потенціалу графічних процесорів для обробки інших обчислень.

Раніше Фокус розповідав, що штучний інтелект відтепер "гратиме" за правилами. Нова угода голлівудських сценаристів і виробників кіно зі студіями діятиме до 2026 року і має аж 94 сторінки тексту. Однак її ще мають ратифікувати 11 500 членів профспілки.