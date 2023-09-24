Штучний інтелект укладе мир. Як передова технологія припинить війну

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Світ переживає найзначніший спалах жорстоких конфліктів з часів Другої світової війни. Згідно з брифінгом Організації Об'єднаних Націй, сьогодні чверть населення планети зачеплена конфліктами, які є складнішими, ніж будь-коли.

Ця нова ера високого рівня конфліктів вимагає чесного перегляду того, як ми діємо. Вкрай важливо, щоб фахівці-практики в галузі миру й оборони визнали, що традиційні підходи зазнають невдачі у чверті людства. Терміново необхідні революційні зміни, і нашою дороговказною зіркою має стати світ, заснований на штучному інтелекті (ШІ).

Світ, заснований на штучному інтелекті, може революціонізувати міжнародний мир і безпеку. Це дасть змогу практикам і політикам скоротити витрати часу і ресурсів на збір даних, аналіз і вироблення варіантів, а також вивільнити ці ресурси, щоб зосередитися на таких складних речах, як діалог, переговори, зміцнення довіри та ухвалення стратегічних рішень.

Дослідники розробили штучний інтелект, який може виявляти рак раніше, ніж це нині можуть зробити лікарі. Це досягнення підвищує ймовірність лікування на ранній стадії і в кінцевому підсумку знизить смертність від раку. Аналогічним чином, коли справа доходить до великої сфери проблем і невідомих, з якими стикаються національні уряди та багатосторонні організації, ШІ не тільки впорядкує інформаційну какофонію за лічені секунди, а й освітить симфонію ідей і стратегій, які ще належить відкрити. Якщо зараз буде ухвалено правильні рішення щодо ШІ, ми зможемо опинитися на порозі миру в усьому світі вже в наш час.

Світ на основі штучного інтелекту має великі перспективи та вже продемонстрував значну ефективність у різних додатках. Але ця технологія залишається недостатньо розвиненою і недостатньо використовуваною. У Лівії, наприклад, масштабні цифрові діалоги за допомогою ШІ просунули мирний процес, полегшивши розмову між 1000 лівійцями на ключових етапах його реалізації. Це допомогло досягти консенсусу, який допоміг створити тимчасовий уряд всього за чотири місяці.

Навпаки, традиційні діалоги часто займають роки, особливо в найжорстокіших країнах із важкодоступним населенням.

Сьогодні Лівія піднялася на 137 зі 163 країн у рейтингу Глобального індексу миру, що означає значне поліпшення порівняно зі 156-ю позицією у 2020 році. Незважаючи на складні обставини, Лівія також домоглася найбільшого загального поліпшення миролюбності в усьому світі другий рік поспіль.

ШІ має можливості для розвитку аналізу конфліктів, посередництва та підтримки переговорів, а також підтримання миру, моніторингу припинення вогню та багато чого іншого. Обробка природної мови може використовуватися в мирних процесах, щоб допомогти тисячам громадян відповідати своїми місцевими діалектами на відкриті питання, що стосуються їхнього сектору безпеки, управління, конституції, механізмів правосуддя перехідного періоду та багато чого іншого.

Інтеграція цієї технології зробила б революцію в тому, як громадяни беруть участь у будівництві своїх країн. Мирні процеси могли б бути швидшими, більш інклюзивними, більш чуйними, менш жорстокими і долати бар'єри міжмовного спілкування. Подальші дослідження і розробки в галузі машинного навчання і обробки природної мови необхідні для роботи з малопоширеними мовами і вирішення проблеми низького рівня грамотності, обмеженості технологій і доступу до інтернету, а також загальної доступності.

Рівень насильства у світі міг би радикально знизитися із застосуванням ШІ

Аналіз настроїв — ще один додаток ШІ, який може мати неоціненне значення для просування світу. Цей аспект опрацювання природної мови вже був уперше використаний у приватному секторі, де компанії використовують його, щоб розпізнати емоційний тон, який оточує предмет — позитивний, негативний або нейтральний.

Такі застосування машинного навчання ШІ можуть пролити світло на найамбітніші і невловимі цілі країни швидше, ніж будь-коли раніше, одночасно рятуючи життя. Наприклад, хоча бажані форми управління часто виникають на макрорівні під час мирних переговорів, конкретизація точних деталей для досягнення остаточного врегулювання і його подальша реалізація можуть виявитися тривалим і дорогим процесом. Тим часом насильство може переважати як єдиний засіб визначення того, хто володіє владою і владою. Машинне навчання, що застосовується впродовж усього мирного процесу, може прискорити досягнення консенсусу щодо безлічі механізмів управління протягом кількох тижнів, що в кінцевому підсумку врятує життя і запобіжить подальшому погіршенню здоров'я, доступу до продовольства та економіки.

Моделі великих мов (LLM), що стали відомими завдяки Chat GPT Open AI, також мають широкі застосування в галузі миру і безпеки. Подумайте про конфліктний і стратегічний аналіз — найважливіший і основоположний інструмент у цій галузі, на якому ґрунтуються всі рішення і рекомендації. Щоб цей продукт був сильним, він повинен мати широкий спектр джерел і даних і точно відображати актуальні інтереси громадян і зацікавлених сторін.

Іноді особи, які ухвалюють рішення, змушені швидко реагувати на надзвичайні ситуації, незважаючи на прогалини в аналізі, що зберігаються. Замість того, щоб покладатися на довгі традиційні аналітичні методи і визнавати їхні недоліки, LLM можуть синтезувати наявний текст — дослідження, звіти, соціальні мережі та нові запити — і виконати такий аналіз за лічені хвилини.

ШІ також може застосовувати машинний зір і розпізнавання зображень для перетворення моніторингу та звітності у сфері миротворчості та припинення вогню. Ці технології вже освоєні в оборонному і приватному секторах, наприклад, завдяки розпізнаванню зображень, автономним дронам і безпілотним транспортним засобам. Миротворчі місії ООН і механізми моніторингу припинення вогню могли б відстежувати інциденти і повідомляти про них, не ставлячи під загрозу людські життя. Ба більше, автономні спостерігачі та звітність можуть пом'якшити дефіцит фінансування, з яким ці установи постійно стикаються.

Шанс здійснити революцію в миротворчості та побудувати мир без насильницьких конфліктів уже за нашого життя цілком реальний. Використання ШІ для миру — це не просто вибір, це необхідність, і саме час зробити це зараз.

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