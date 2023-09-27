Конкуренти Ілона Маска: вчені створили імплантат, який дасть змогу керувати гаджетами

Крім управління технікою подібні імплантати допоможуть створити своєрідну мозкову мережу для обміну сигналами, кажуть дослідники.

Учені з Університету Пердью створили мозковий імплантат, який, як і нейрочип Ілона Маска, дасть змогу людині силою думки керувати різною електронікою. Про це повідомляє видання New-York Post.

Мозковий імплантат виявляє нервові імпульси та передає ці сигнали бездротовою мережею на різні пристрої, на кшталт комп'ютера або систем "розумний дім". У своєму опублікованому дослідженні в журналі Nature Electronics, вчені стверджують, що їхній нейропроцесор дасть змогу людям керувати своїми інтелектуальними пристроями та підключатися до інтернету, хоч би де вони перебували.

"Наша група в Університеті Пердью останні вісім років працює в галузі зв'язку електричного поля навколо людського тіла і розробляє такі новаторські технології, як EQS-HBC (електроквазистатичний зв'язок людського тіла), яка зараз комерціалізується", — Шрейас Сен, головний дослідник проєкту.

Імплантат розроблено з використанням двоетапного процесу, званого двофазною квазістатичною мозковою комунікацією. "Квазістатичний" — це термін, який вказує на те, що нейронний сигнал працює на відносно низькому рівні.

Імплантат дасть змогу людям керувати своїми пристроями і підключатися до інтернету Фото: календарь майя

Щоб вставити пристрій, лікарі видалили шкіру над черепом і виконали двосторонню краніотомію — хірургічне видалення частини кістки черепа, оголюючи мозок, згідно з даними Johns Hopkins Medicine. Потім лікарі потоншили середню лінію черепа, щоб поліпшити зв'язок з імплантатом, який, як і Neuralink Ілона Маска, що використовує для з'єднання електроди, не прив'язаний до мозку. Внутрішні комунікації підтримуються людським тілом шляхом генерації крихітних електричних сигналів, які утворюють "широкосмуговий" канал по всьому тілу. Інтерфейс "brainternet" забезпечить взаємодію цих сигналів з комп'ютерами з високою пропускною здатністю.

"Завдяки цьому винаходу людський мозок отримує власний широкосмуговий зв'язок, — додав Сен. — Зокрема, ми виявили, що зв'язок у мозку на основі електричного поля забезпечує надзвичайно широку смугу пропускання та канал із помірними втратами для прямого високошвидкісного зв'язку між імплантатами та пристроями".

Вчені зазначають, що їхні поточні дослідження є лише начерками, і необхідно провести подальші дослідження для підтвердження потенціалу та оцінки сумісності з наявними нейронними імплантатами.

Раніше Фокус розповідав, що вчені Пентагону працюють над особливою програмою, яка дасть змогу бійцям подумки керувати дронами. За допомогою мозкових імплантатів вони зможуть спілкуватися і боротися з посттравматичним синдромом.