Солдати спілкуватимуться силою думки і позбудуться страху: допоможуть мозкові імплантати

Учені Пентагону багато років працюють над особливою програмою, яка дасть змогу бійцям подумки керувати дронами, спілкуватися і боротися з посттравматичним синдромом за допомогою імплантатів.

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Наступне покоління американських солдатів може бути оснащене мозковими імплантатами, які дадуть їм змогу спілкуватися силою думки, керувати безпілотниками, а також позбавлять будь-якого остраху і допоможуть справлятися з посттравматичним синдромом. Про це у великій статті за 28 липня, присвяченій мозковим імплантатам та їх застосуванню в армії, пише портал Military.

Одним з учасників особливої програми є Джефрі Лінг, який будучи молодим військовим лікарем в Афганістані, часто бачив пацієнтів з відірваними кінцівками. Коли він повернувся, то приєднатися до Агентства перспективних дослідницьких проєктів Пентагону (DARP), де він заснував революційну програму протезування, що призвела до створення керованим мозком людського протеза руки та кисті.

Однак незабаром дослідники зрозуміли, що та сама технологія може бути використана для створення мозкових імплантатів, що поліпшать бойові дії солдатів. Ще 2013 року DARPA запустило програму "Відновлення активної пам'яті" з метою "розроблення повністю імплантованого нейронного інтерфейсу із замкнутим контуром, здатного відновити нормальну функцію пам'яті у військовослужбовців, які страждають від наслідків черепно-мозкової травми або захворювання". До 2018 року вчені Пентагону разом із дослідниками з Університету Південної Каліфорнії вже працювали з імплантатами для пацієнтів з епілепсією, що призвело до хороших результатів.

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У 2019 році Командування з розвитку бойових можливостей армії США прогнозувало, що до кінця десятиліття технології поліпшення мозку, включно з мозковими імплантатами, можуть стати звичайним явищем.

"Очікується, що в міру розвитку цієї технології до 2030 року спеціальні оператори використовуватимуть нейронні імплантати для поліпшення роботи машин і людей. До числа цих операторів увійдуть команди спецназу, військові пілоти, оператори БПЛА та інші підрозділи", — ідеться в їхньому звіті.

Це означає, що всього за кілька років США зможуть під'єднати свої війська, пілотів і спеціальних операторів до технологій з використанням мозкових імплантатів. Видання стверджує, що морські котики, армійські "зелені берети", бійці спеціального призначення ВПС і рейдерський полк морської піхоти вже експериментують з електричним моделюванням мозку.

Один анонімний офіцер армійського спецназу стверджує, що все це є частиною створення "більш смертоносної переваги". Один з офіцерів на умовах анонімності розповів журналістам, що солдатів дуже приваблює здатність імплантатів впливати на центри страху — позбавляти бійців боязні йти в бій або стресу.

Але хоча технологія мозкових імплантатів розвивається, деякі медичні дослідники попереджають, що ми не до кінця розуміємо, до яких наслідків це може призвести.

"Мозок, за іронією долі, є найскладнішою і найменш вивченою технологією з усіх наявних, і це фундаментальна проблема і можливість, з якою ми тут боремося, — сказав Пітер Сінгер, дослідник армії 21-го століття — Наразі технологія надто нова, щоб її можна було безпечно реалізувати. Коли справа доходить до випробувань на солдатах, також підіймаються етичні проблеми".

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