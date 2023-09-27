Зв'язок буде навіть у шахтах і в печерах: учені створили особливий радіопередавач

Інженери вже випробували його на глибині 40 метрів під землею і підтвердили працездатність.

Південнокорейські дослідники з інституту електроніки та комунікацій (ETRI) розробили та випробували нову систему для зв'язку, яка забезпечує сигнал навіть глибоко під поверхнею землі. Про це повідомляє портал TechExplore.

Вчені стверджують, що їхня розробка значно спростить життя шахтарям, спелеологам, рятувальникам та іншим фахівцям, яким важливо підтримувати голосовий зв'язок під поверхнею землі. Дослідники вже випробували свою систему і підтвердили, що вона добре працює на глибині в 40 метрів.

Свою розробку дослідники називають першою у світі технологією ядра зв'язку підземного магнітного поля. Група фахівців інституту зменшила розмір своєї передавальної антени до 1 метра, на відміну від антен розміром у десятки метрів, які використовувалися в попередніх міжнародних дослідженнях. Їхня система також оснащена невеликими приймальними датчиками, заснованими на магнітній індукції.

У своєму тесті команда використовувала дуже вузький низькочастотний діапазон 20 кГц, а не діапазон МГц або ГГц, який зазвичай використовується у звичайному бездротовому зв'язку. Цей діапазон частот був обраний для мінімізації втрат сигналу в підземному або підводному середовищі, а також для відповідності розміру антен. Швидкість передачі даних для мовних сигналів підтримувалася на рівні близько 4 Кбіт/с, що достатньо для базового двостороннього зв'язку.

Вчені з ETRI наголошують, що системи зв'язку за допомогою магнітного поля підтримуватимуть зв'язок між гірниками та рятувальними командами під час аварій, тим самим сприяючи більш скоординованим рятувальним операціям. Цю технологію також розглядають як засіб скорочення часу реагування в надзвичайних ситуаціях і підвищення заходів безпеки.

Крім того, ця ж група дослідників торік успішно здійснила підводний зв'язок на глибину до 40 метрів у прісноводних регіонах, таких як річки та струмки. Інститут уже завершив патентні заявки на свої ключові технології, включно з прийомо передавачами, відповідними антенами, модемами з розширенням смуги пропускання та мініатюрними датчиками магнітного поля.

Раніше Фокус розповідав, що прихильники Росії "зламали" радіозв'язок залізниці Польщі пристроєм за $30. Зловмисникам навіть не знадобилися хакерські навички, адже сигнали для зупинки поїздів посилали прості радіопередавачі.