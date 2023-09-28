ChatGPT пустили в інтернет: тепер дає свіжу інформацію і "відповідає" за слова (відео)

OpenAI оснастила свого чат-бота новою функцією, яку можна ввімкнути в меню і бачити джерела, якими він користувався.

Компанія OpenAI, яка оснастила свій ChatGPT функцією управління голосом, дозволила йому "виходити" в інтернет і показувати посилання на ресурси, де він бере інформацію, щоб користувачі могли перевірити чат-бот на правдивість наданих даних. Про це повідомляють на офіційній сторінці OpenAI в соцмережі X (колишній Twitter).

Поки що такий функціонал доступний тільки платним передплатникам чат-бота, але незабаром, як обіцяє компанія, подібна можливість буде надана всім охочим. Функція під назвою "Перегляд за допомогою Bing" передбачає, що свій пошук інформації чат-бот здійснює за допомогою пошуковика від Microsoft. Компанія OpenAI тісно співпрацює з корпорацією Білла Гейтса, яка інвестувала в проєкт Сема Альтмана десятки мільярдів доларів і використовує напрацювання OpenAI для свого чат-бота Bing та інших сервісів, об'єднавши їх у проєкт Copilot.

Сьогодні Bing Chat від Microsoft у браузері Edge і в плагінах сторонніх браузерів уже може надавати оперативну інформацію з інтернету, як і Bard від Google у Chrome. Обидва також пропонують посилання під час пошуку, як це тепер робить функція "Перегляд за допомогою Bing" у ChatGPT. Але тепер і оригінальний ChatGPT обзавівся подібним функціоналом, якого дуже не вистачало, повідомляє The Verge.

Для того, щоб активувати функцію в застосунку iOS, потрібно перейти: меню з трьох точок > Налаштування > Нові функції > Перегляд за допомогою Bing. Потім почніть новий чат, натисніть GPT-4 і "Перегляд за допомогою Bing". Тоді ваші пошукові запити до ChatGPT повинні повертати інформацію з поточних вебсайтів. Ті ж самі налаштування і в додатку для Android.

Тепер ви можете клацнути посилання на сайт, щоб порівняти відповіді. З огляду на схильність ШІ-ботів до галюцинацій, можливість перевірити їхні джерела. Це величезне поліпшення, зазначає The Verge, яке не тільки означає, що ви дійсно можете переконатися, що ChatGPT вам не бреше, а й, можливо, знайти для себе якийсь цікавий сайт або джерело інформації.

Раніше Фокус повідомляв, що ChatGPT може зламати акаунти замість хакерів. За допомогою текстових запитів до ChatGPT у кіберфахівців вже вийшло зламати пошту і навіть успішно завантажити шкідливе ПЗ на сайт, який перевіряє файли на віруси.