Потрібні тільки світло: робот-малютка MilliMobile може працювати нескінченно (відео)

Маленький апарат схожий на іграшку, але може нести різні датчики, що втричі важчі за його власну вагу.

Дослідники з Вашингтонського університету створили мініатюрного робота MilliMobile, який може працювати нескінченно завдяки підживленню сонячним світлом і йому не потрібен акумулятор, що робить особливий внесок у боротьбу за екологію. Про це повідомляє TechExplore.

У своїй опублікованій науковій роботі творці MilliMobile кажуть, що подібні невеликі мобільні роботи з датчиками можуть виконувати такі завдання, як виявлення витоків газу, моніторинг температури та вологості в певних місцях або відстеження складських запасів. На відміну від стаціонарних датчиків йому не потрібне постійне забезпечення електрикою і він набагато мобільніший за них.

MilliMobile розміром приблизно з монетку, важить стільки ж, скільки родзинка, і може пересуватися відстань близько 10 метрів за годину навіть у похмурий день. Робот може пересуватися по таких поверхнях, як бетон або утрамбований ґрунт, і нести мініатюрне обладнання, як-от камера або датчики, що втричі перевищує його власну вагу. А ще робот сам шукає освітлені місця для своєї підзарядки — датчики освітленості допомагають йому знайти сонячне або штучне світло.

Маленький робот може передавати дані по модулю Bluetooth Фото: Скриншот

"Ми черпали натхнення з "переривчастих обчислень", які розбивають складні програми на маленькі кроки, тому наш робот з дуже обмеженою потужністю може працювати поступово, у міру доступності енергії", — сказав один із творців MilliMobile Кайл Джонсон.

Команда протестувала MilliMobile як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, у парках, на гідропонній фермі та в офісі. Навіть в умовах дуже низької освітленості (наприклад, при живленні тільки від лампочки) роботи все одно можуть рухатися, хоча і набагато повільніше.

Дослідники оснастили MilliMobile датчиками освітленості, температури та вологості, а також Bluetooth, що дає змогу передавати дані на відстань понад 200 метрів. У майбутньому вони планують додати інші датчики та поліпшити зв'язок між "загонами" таких роботів.

Робот MilliMobile

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