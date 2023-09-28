"Вампіри", "Лелеки" і "Фенікси": Силам оборони передали на фронт понад 1700 дронів (відео)

Ударні та розвідувальні безпілотники дадуть змогу українським військовим ще ефективніше знищувати живу силу і техніку російської армії.

У рамках проєкту "Армія дронів" на передову відправили 1740 різних безпілотників, які допоможуть Збройним силам України успішніше знищувати російських окупантів. Про це повідомляють у Telegram-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Серед видів дронів, які вже отримали наші герої на фронті, відомі та дуже потрібні моделі ударних безпілотників "Вампір", розвідувальних дронів "Лелека" та популярних FPV-безпілотників "Фенікс". Так само бійці отримали авіаційні комплекси Penguin та Avenger.

Дрони "Вампір" (Vampir)

Українські ударні безпілотники, які здатні скидати на ворога 15 кілограмів вибухівки, знищуючи важку бронетехніку та укріплення росіян. Завдяки тепловізору навіть уночі від "Вампіра" ворог не зможе сховатися. Вартість кожного дрона становить близько $10 тисяч.

Технічні характеристики дрона Vampir:

дальність польоту — 10 км;

дальність зв'язку — 6 км;

висота польоту — 400 м;

швидкість — до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження;

час польоту — 37 хв без навантаження і 23 хвилини з 10 кг ваги.

Український дрон Vampir скидає на ворога 15 кг вибухівки Фото: Скриншот

Розвідувальний БПЛА "Лелека-100"

Уже з 2016 року використовується ЗСУ для відбиття російської агресії в Луганській і Донецькій областях. Тепер військові часто використовують цей безпілотник на фронті. Він здатен піднятися на 2 км над землею, розвідувати та коригувати вогонь артилерії по виявлених цілях ворога до 50 км у глибину за лінією фронту. При цьому БПЛА дуже добре захищений від систем радіоелектронної боротьби, тож для окупантів він став справжнім головним болем.

Технічні характеристики дрона "Лелка-100":

габарити — 1980 мм/1135 мм;

злітна вага — до 5,5 кг;

стеля висоти — 1,5 км;

максимальна швидкість — до 120 км/год;

крейсерська швидкість — близько 70 км/год;

гарантована довжина маршруту — 100 км;

опір вітру — до 20 м/с;

максимальний час польоту — 2,5 год;

дальність зв'язку — 50 км.

FPV-дрони "Фенікс"

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, на передову також вирушили десятки дронів-камікадзе, які ефективно знищують техніку та живу силу окупаційних військ. Серед них "Фенікс" (Phoenix 03 Heavy UCAV), які активно застосовуються Силами оборони — це легкі квадрокоптери із закріпленими вибуховими боєприпасами.

Величезна кількість легендарних Matrice і Mavic так само вирушили до ЗСУ, адже бійці масово їх використовують для забезпечення "хлопків" на позиціях російської армії. Крім безпілотників військові отримають ще 414 оптико-електронних комплексів "Сова", які бійці застосовують для визначення координат ворожих цілей і коригування вогню.

"Дрони вже неодноразово доводили свою ефективність на передовій — вони знищують склади з боєприпасами, дорогу техніку окупантів, виявляють їхні позиції, дають змогу працювати далеко в тилу ворога. І ми робимо все можливе, щоб наші захисники не відчували дефіциту в безпілотниках. Уже закупили для військових тисячі дронів, і з кожним днем на фронті їх ставатиме більше. І дуже важливо, що якісні та ефективні безпілотники пропонують саме українські виробники", — зазначив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, наголосив, що сьогодні вже понад 200 українських компаній почали масово виробляти дрони. Уряд виділив великий бюджет на ці цілі та виробництво дронів в Україні зросло в 100 разів.

Раніше Фокус розповідав, що український безпілотник "ОКО-9" вперше піднявся в повітря. Дрон зміг підняти в небо вантаж вагою 70 кілограмів, а в майбутньому він зможе пролітати до 100 км.