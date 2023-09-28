РФ намагається прискорити випуск іранських Shahed: здешевлює і використовує китайські двигуни

Міноборони України вивчила збиті дрони та знайшла безліч відмінностей в іранської та російської версіях безпілотника-камікадзе.

Росія всіма силами намагається налагодити масове виробництво іранських безпілотників Shahed, які називає "Герань-2", знижуючи вартість компонентів і замінюючи електроніку на модулі власного виробництва. Про це повідомляє Military media Center з посиланням на брифінг представника Центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ капітана Андрія Рудика.

Наші військові ретельно досліджували різні збиті версії дронів Shahed і з'ясували, що Російська Федерація, шукаючи простіші технічні рішення, здешевлюючи матеріали та налагоджуючи постачання компонентів-замінників, намагається налагодити виробництво цих дронів-камікадзе.

Серед змін у конструкції дрона аналітики Центру фіксують:

принципово відмінну бойову частину, яка тепер має начинку елементами ураження у вигляді вольфрамових кульок;

заміну країни виробника силової установки (двигун MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 замість Mado MD550);

модифікацію корпусу (на заміну суцільнолитому застосовується композитний фюзеляж із наповнювачем на кшталт монтажної піни);

використання нового сервоприводу KST X30-12-165;

використання блоку "Комета" російського виробництва в системі навігації.

Частини збитих дронів Shahed, які вивчили наші військові Фото: Telegram

Утім, зазначив Андрій Рудик, новий Shahed 136 принципово не відрізняється рівнем своєї смертельної небезпеки від більш ранніх зразків, а виявлені відмінності демонструють прагнення здешевлення виробництва. Однак, це показник того, що антиросійські санкції все ж таки діють і окупантам доводиться займатися "імпортозаміщенням".

А портал Defense Express звернув особливу увагу на тип нового двигуна, який росіяни використовують для своїх Shahed-136. У відкритому доступі є дані про те, що компанія MicroPilot UAV Flight Control Systems розташована в Пекіні, що вже дає підстави говорити, що ця компанія — китайська, і відповідно росіяни для своєї копії Shahed-136 використовують скопійовані з німецького оригіналу китайські двигуни MD550, які зі свого боку потім скопіював і Іран. Defense Express пише, що в доповіді за жовтень 2022 року від Middle East Transparent вже тоді висловлювалося припущення, що на іранських Shahed-136 могли використовуватися двигуни MD550 саме китайського виробництва.

Лінійка двигунів китайської MicroPilot UAV Flight Control Systems Фото: Defense Express

Раніше Фокус повідомляв, що Росія не припинить атаки "Шахедами". Російські війська змінюють тактику запусків, але все ще віддають перевагу дешевим дронам-камікадзе перед дорогими ракетами. На щастя, у ЗСУ є чим захищати країну.