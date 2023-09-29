"Війну відчувають і Курськ, і Тула": чому українські БПЛА наводять жах на Росію (відео)

Україна дедалі більше вдосконалює розробку і виробництво власних безпілотників, які вже б'ють навіть по об'єктах у глибокому тилу РФ.

Російських окупантів, їхніх колаборантів та пересічних росіян дедалі більше лякає постійний розвиток безпілотних літальних апаратів, які створює та вдосконалює Україна. Таку думку висловив військовий експерт і аеророзвідник Андрій Коваленко в ефірі Апостроф TV.

За його словами, найбільше окупантів наразі турбує, що війна дедалі більше відчувається на території Росії. І йдеться не лише про прифронтові території, а й про глибокі тили країни-агресора.

"Війну вже відчувають і Курськ, і Підмосков'я, і Тула, і дуже багато інших російських міст", — сказав Андрій Коваленко.

Армія українських дронів вселяє страх також і в колаборантів. Так, аеророзвідник зазначив, що колабораціоніст Володимир Сальдо дуже боїться масових і головне точних ударів наших дронів-камікадзе. Крім того, українські безпілотні літальні апарати практично щодня завдають шкоди ЗС РФ у зоні бойових дій.

"На Бахмутському напрямку і під Авдіївкою ворог досить часто втрачає техніку. Тиждень тому вибивалися дронами танки Т-90, інша бронетехніка вартістю понад 7 млн доларів", — зазначив експерт.

Як Україна далі має розвивати безпілотні технології

Аеророзвідник у бесіді з журналістами зазначив, що зараз пріоритетним завданням є знищення російського військово-промислового комплексу. Йдеться про ті підприємства, які виготовляють компоненти для ракет і дронів. А для цього потрібно ще активніше розвивати виробництво дронів в Україні. Зокрема, для цього є сенс побудувати підземні заводи, які будуть недосяжні для ракетних атак противника.

У недалекому майбутньому на Україну чекає нарощування виробництва БПЛА. Уже зараз наша країна може похвалитися не тільки вітчизняними моторами до безпілотників, а й розробкою цілих FPV-дронів.

"Ключове зараз — нарощувати їхню кількість, щоб до кінця року закрити потребу у виробництві власних двигунів. Плати і мікроелектроніка — тут ми залежні від імпорту, але логістика налагоджена і буде теж збільшуватися", — резюмував експерт.

Нагадаємо, на початку серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна зробить Україну одним із найкращих виробників дронів світу. За його словами, головна перевага українських безпілотників у тому, що військові тримають тісний зв'язок із розробниками і сигналізують їм про кожну проблему, з якою стикаються в процесі експлуатації техніки.

А на початку липня стало відомо, що українці запускають виробництво нових FPV дронів для ЗСУ. У такої техніки нема потреби в додатковій стабілізації. Квадрокоптером може керувати один оператор, у якого буде максимальний контроль над цим гаджетом.