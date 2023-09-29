Особливі датчики в навушниках відстежать активність мозку: навіщо це потрібно людям

Біосенсори, надруковані на 3D-принтері, збирають дані через потові залози у вусі — потрібно просто вставити пристрій всередину.

Дослідники з Каліфорнійського університету роздрукували на 3D-принтері біометричні датчики для навушників, які здатні записувати активність мозку для поліпшення тренувань і моніторингу нервових станів. Про це повідомляє портал Engadget.

У своїй опублікованій роботі вчені стверджують, що їхні навушники зрештою допоможуть діагностувати нейродегенеративні стани: різні типи судом, невротичні стани, моніторити здоров'я загалом і покращувати якість спортивних тренувань. По суті, такі біосенсори чимось нагадують класичну електроенцефалограму. Для аналізу датчики використовують потові залози у вусі.

Дослідники вважають, що в міру подальшого вдосконалення і розвитку технології ми в кінцевому підсумку побачимо більше носимих пристроїв, які використовують датчики нейровізуалізації для збору даних про здоров'я. Вчені кажуть, можливість вимірювання динаміки як когнітивної активності мозку, так і метаболічного стану тіла за допомогою одного вбудованого у вухо пристрою може відкрити величезні можливості для повсякденного моніторингу здоров'я.

Протягом усього розвитку сенсорної технології дослідникам доводилося стикатися з деякими перешкодами. Їм потрібно було зробити датчики якомога меншими та тонкими, щоб вони могли збирати крихітні зразки поту. Але вченим з Каліфорнійського університету в підсумку вдалося інтегрувати потрібні компоненти в мініатюрні навушники з урахуванням особливостей форми вух.

Біосенсорний датчик, який роздрукували на 3D-принтері Фото: engadget.com

Для цього дослідники вибрали надруковані на 3D-принтері підпружинені датчики, які утримують контакт, але можуть регулюватися в міру руху навушників. Біометричні датчики також довелося покрити гідрогелевою плівкою, яка забезпечувала б рясний збір поту людини.

Попри успіх дослідження вчені визнають, що 3D-друкованим датчикам справді потрібно пройти чимало тестів, щоб їх можна було використовувати для аналізу даних. Але дослідники впевнені, що в майбутньому подібні датчики стануть більш точними та поширеними серед людей, які турбуються про своє здоров'я.

Раніше Фокус розповідав, що вчені створили робота-малютку MilliMobile, який може працювати нескінченно. Маленький апарат схожий на іграшку, але може нести різні датчики, що втричі важчі за його власну вагу.