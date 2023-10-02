Україна точно отримає антидронові системи Slinger: виробник розкрив терміни (відео)

Українці замовили 160 мобільних комплексів для встановлення на бронетехніку. Вони озброєні скорострільними гарматами, радарами, тепловізорами та приладами нічного бачення.

Австралійський виробник Electro Optic Systems (EOS) підтвердив, що Україна вже до кінця року 2023 року отримає перші системи протидії дронам Slinger, які нещодавно тестував посол України в Австралії Василь Мірошниченко Про це повідомляє Defence-Blog з посиланням на слова глави компанії Метта Джонса.

У своєму інтерв'ю він зазначив, що десять Slinger, як очікується, будуть доставлені в Україну наприкінці року в рамках пакета військової допомоги США. Свою розробку австралійські зброярі представили тільки в травні, але вона швидко стала популярною. Маса системи близько 400 кг, що дає змогу встановлювати на більшість колісного автотранспорту як цивільного, так і військового призначення.

Slinger — це система боротьби з дронами австралійського виробництва, спроєктована і розроблена для протидії сучасним безпілотникам на полі бою. Система включає в себе радар, 30-мм гармату зі спеціально розробленими боєприпасами, а також запатентовану технологію стабілізації та наведення EOS для боротьби з БПЛА.

Система здатна відстежувати та вражати рухомі дрони на відстані понад 800 метрів, а унікальні боєприпаси роблять її придатною для використання в районах тісної забудови, в містах, наприклад. Також 30-мм гармата підходить для ураження транспортних засобів та інших повітряних цілей на кшталт вертольотів. Як зазначають у компанії, українську версію використовуватимуть разом із системою M-ACE (захоплення, сигналізація та ефектор) від Northrop Grumman.

Ціна Slinger становить щонайменше близько $1,5 млн за систему. А за повідомленням порталу "Мілітарний", Slinger може використовувати програмовані осколково-фугасні боєприпаси з радіочастотним наближенням, що дає змогу системі вражати невеликі дрони. Варто зазначити, що українська влада замовила 110 цих систем для встановлення на бронетранспортери М113, ще 50 закупить приватна компанія "Практика", щоб озброїти власні бронемашини.

Можливості системи Slinger

Раніше Фокус розповідав, що Армія США отримала перші лазерні системи ППО. Військові отримала перші чотири передових прототипи лазерних систем протиповітряної оборони DE M-SHORAD, які встановлені на бронетранспортери Striker.