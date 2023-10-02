Захистять від диверсій: у НАТО збираються випробувати новий морський дрон (відео)

У навчаннях альянсу НАТО візьмуть участь понад 2000 цивільних і військових фахівців, які за допомогою безпілотних систем тренуватимуться виявляти підозрілу активність поблизу підводної інфраструктури.

Чотирнадцять членів альянсу НАТО разом зі Швецією об'єдналися для участі в кількох навчаннях, які триватимуть 12 днів за межами Португалії, щоб випробувати підводні морські дрони для запобігання диверсій. Про це повідомляє FOX News.

"Наші дрони повинні бути здатні в режимі реального часу посилати сигнал стримування ворогові, чи то Росія, чи то хтось інший", — сказав генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн, глава підрозділу НАТО із захисту підводної інфраструктури.

У навчаннях, які отримали назву "Dynamic Messenger 23" і REPMUS 23, беруть участь понад 2000 цивільних і військових фахівців. Основна увага буде приділена інтеграції морських безпілотних систем в операції альянсу і тестуванню нових технологій, які наразі перебувають на стадії розробки.

Згідно зі звітом, однією з проблем НАТО є підводні кабелі, якими щодня передаються фінансові транзакції на суму близько 10 трильйонів доларів і близько 95% світового інтернет-трафіку. Тим часом близько двох третин світової нафти та газу або видобувають, або транспортують морем, часто трубопроводами, довжина яких становить тисячі миль під поверхнею моря, що ускладнює моніторинг такої інфраструктури на предмет загроз.

Як розвідувальний БПЛА на навчаннях випробують дрон Alpha 900 Фото: alphaunmannedsystems

Під час одних навчань, спрямованих на припинення такої атаки, кораблі НАТО відреагували на використання спонсорованого державою комерційного судна, яке намагалося вивести з ладу підводні мережеві кабелі — змову, яку зазвичай важко виявити.

Оптоволоконні датчики на кабелях змогли виявити, що умовний ворожий корабель намагається затримати підводний дрон, передавши інформацію в систему командування та управління НАТО. Після того як загроза була підтверджена, НАТО відреагувало, відправивши флот повітряних, надводних і підводних дронів, щоб перехопити загрозу і вивести підозріле судно з цього району.

Командування НАТО зазначає, що навчання проходять успішно. У рамках подальших заходів буде відпрацьовано й інші сценарії диверсій.

Дрон Alpha 900 є одним з учасників навчань

Раніше Фокус розповідав, що дрон РФ підозрюють у перетині кордону НАТО. Румунські місцеві жителі нібито чули звук літаків, що пролітали вночі, а також бачили, ніби з неба щось падало.