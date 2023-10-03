Воліють торгувати з Росією: Китай заважає Україні виграти війну дронів, — NYT

Українські виробники вже відчули на собі експортні обмеження, адже купувати китайські БПЛА і деталі до них стало в рази складніше, а повністю замінити їх нічим.

Китай сильно обмежив постачання українцям дронів і комплектуючих, необхідних для ефективного ведення бойових дій проти Росії. Про це пише видання New York Times, журналісти якого поспілкувалися з десятком українських виробників, пілотів та інструкторів.

Китайські компанії, такі як DJI, EHang і Autel, масово випускають дрони, дедалі збільшуючи масштаби в останні кілька років. Зараз з їхніх конвеєрів щорічно сходять мільйони цивільних БПЛА, набагато більше, ніж в інших країнах. За даними дослідницької групи DroneAnalyst, одна тільки китайська фірма DJI утримує понад 90% глобального ринку комерційних коптерів.

У той час як Іран і Туреччина озброюють Росію і Україну відповідно великими безпілотниками військового рівня, дешеві цивільні дрони війська отримують переважно з Китаю. Ось тільки з 1 вересня китайська влада запровадила експортні обмеження, чим сильно скоротила продажі.

Підприємство "Ескадрон" купує гоночні дрони і перетворює на зброю Фото: The New York Times

Як з'ясували в NYT, деякі китайські компанії продовжують торгувати з Україною, але змушені використовувати складну мережу посередників, подібно до того, як Росія обходить санкції США і Європи. Багатьом українцям довелося випрошувати за кордоном, позичати або провозити контрабандою товари, необхідні для поповнення втрат БПЛА.

Україна конкурує з РФ за купівлю дронів типу FPV (First Perspn View) у фірм з Китаю, які готові продавати їх безпосередньо. Росіянам часто віддають перевагу, оскільки вони готові більше платити і замовляти більші партії. Крім того, китайцям політично вигідніше торгувати саме з Росією.

За даними аналітиків з Королівського інституту об'єднаних служб (Велика Британія) Україна втрачає в середньому 10 тисяч дронів на місяць. Багато хто побоюється, що нові правила Китаю можуть ще сильніше ускладнити життя українським виробникам перед найближчою зимою.

Військові в Україні використовують FPV-дрони як керовані ракети Фото: The New York Times

Обмеження з боку Китаю дають Росії перевагу в гонці озброєнь. Згідно з митними даними, із січня по червень 2023 року китайські компанії безпосередньо поставили в Україну дронів на суму понад $200 000, за той самий період росіяни отримали безпілотників щонайменше на $14,5 млн. Більшу частину БПЛА і деталей до них українські волонтери закуповували у європейських посередників.

"Навіть якщо ви бачите на компоненті маркування на кшталт "Америка" або "Австралія", він, як і раніше, повністю виробляється в Китаї. Створити щось, що могло б ефективно замінити Китай, практично неможливо", — розповів Олексій Колесник, засновник підприємства Reactive Drone, яке виробляє безпілотники в Дніпрі.

Бізнесмен поділився, що його компанія досі отримує деталі завдяки особистим зв'язкам із китайськими заводами, адже ще до війни виробляв сільськогосподарські дрони. Лише одного разу виникла проблема: відеоролик із його БПЛА помітили чиновники з Китаю, після чого фірма-партнер публічно припинила співпрацю. Наразі Олексій Колесник припускає, що нові експортні правила можуть ускладнити закупівлю українцями камер нічного бачення, необхідних для складання нових безпілотників, здатних атакувати росіян у темряві.

Цех із виробництва БПЛА компанії Reactive Drone Фото: The New York Times

Керівник проєкту "Дрони Перемоги" Марія Берлінська поділилася, що українським волонтерам доводиться вибудовувати дедалі складніші ланцюжки постачання. Через це війна перетворилася на "технологічний марафон", і тільки перемога в ньому допоможе виграти.

"Ми повинні переконати китайські заводи допомогти нам із компонентами, тому що вони не раді нам допомогти", — заявила Марія.

Утім, деякі виробники знайшли заміну деяким китайським запчастинам за кордоном, наприклад, у США, Європі, Тайвані, хоча коштують вони набагато дорожче. Київська Ukrspecsystems, що випускає розвідувальні дрони, розповіла журналістам, що вже практично не користуються деталями з Китаю, але відчувають, як країна навмисно затримує будь-які постачання в Україну.

Раніше Фокус опублікував інтерв'ю із засновником української компанії AirUnit Андрієм Штепою. Він пояснив, що спочатку Китай пропонує низькі ціни порівняно із Заходом через дешеву робочу силу. Експортні обмеження призведуть до підвищення цін на китайські деталі, тому українцям варто придивитися до виробників з Європи.