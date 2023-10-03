Не схожий на жодну істоту: як ШІ створив унікального робота і "обігнав" еволюцію

У майбутньому ШІ зможе вигадувати крихітні машини, які лікуватимуть людей або пробиратимуться в найважчі місця для ремонту, впевнені вчені.

Команда дослідників з Північно-Західного університету США, розробила перший на сьогодні штучний інтелект (ШІ), який може розумно проєктувати роботів з нуля. Про це повідомляє TechExplore.

Щоб протестувати новий ШІ, дослідники дали системі просту підказку: спроєктуй робота, який зможе ходити по плоскій поверхні. Хоча природі знадобилися мільярди років, щоб створити перший крокуючий вид, новий алгоритм стиснув еволюцію до блискавичної швидкості, створивши успішного крокуючого робота за лічені секунди, йдеться в опублікованій науковій роботі дослідників.

"Ми виявили дуже швидкий алгоритм проєктування, керований штучним інтелектом, який обходить затори еволюції, не вдаючись до упередженості людей, — сказав керівник проєкту Сем Крігман. — Ми сказали ШІ, що нам потрібен робот, який міг би ходити по землі та натиснули кнопку. В одну мить він згенерував проєкт робота, який зовсім не схожий на жодну тварину, яка коли-небудь ходила по землі".

Загалом Крігман здивований і зачарований дизайном робота, зазначивши, що більшість створених людиною роботів мають вигляд людей, собак або хокейних шайб.

"Коли люди дивляться на цього робота, вони можуть побачити непотрібний предмет, — сказав Крігман. — Я бачу народження абсолютно нового організму".

ШІ за кілька спроб пройшов усю еволюцію "придумавши" для робота ноги Фото: Скриншот

Хоча вчені скласти складніший запит для ШІ з великою кількістю потрібних компонентів, але почати вирішили з основ — з робота, що ходить. ШІ генерував варіанти та намагався сам їх проаналізувати, порівнюючи результат із поставленим людиною завданням.

У підсумку з четвертої спроби ШІ усвідомив, що роботу потрібні "ноги", і його фінальний проєкт мав вигляд пористого квадрата розміром з мило. Ця пористість цілком логічна — вона необхідна для згинання "тіла" робота і для ходьби, кажуть дослідники.

Учені за сценарієм ШІ надрукували робота на 3D-принтері Фото: Скриншот

"Тепер кожен може спостерігати за еволюцією в дії, — сказав Крігман. — Перш ніж будь-які тварини змогли бігати, плавати або літати, пройшли мільярди й мільярди років проб і помилок. Це тому, що в еволюції немає передбачення. Вона не може зазирнути в майбутнє, щоб дізнатися, чи буде конкретна мутація корисною або катастрофічною. А ШІ, маючи величезну базу інформації, здатен стиснути еволюцію в одну мить".

Хоча перший робот, створений ШІ, не можна назвати шедевром, але Крігман уже уявляє собі цілий світ роботів, створених за допомогою нейромереж. Колись досконаліші роботи зможуть переміщатися уламками зруйнованої будівлі, слідуючи за тепловими та вібраційними сигнатурами, для пошуку застряглих людей і тварин, або вони зможуть переміщатися каналізаційними системами для діагностики проблем, прочищення труб і усунення пошкоджень. ШІ також зможе створювати нанороботів, які проникатимуть у людське тіло й керуватимуть кровотоком, очищаючи артерії та стежитимуть за здоров'ям, упевнений учений.

Ось як ШІ створив робота

Раніше Фокус розповідав, що вчені створили робота-малютку MilliMobile, який може працювати нескінченно. Маленький апарат схожий на іграшку, але може нести різні датчики, що втричі важчі за його власну вагу.