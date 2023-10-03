Зовнішня відеокарта GPD G1 перетворить будь-який ноутбук на ігровий: наскільки вона потужна (відео)

Ентузіасти протестували новинку і з'ясували, що вона не тільки допомагає з іграми, а й служить зручною док-станцією, розширюючи кількість доступних портів.

Японські любителі технологій перевірили на продуктивність зовнішню відеокарту GPD G1, яка, як обіцяє виробник, здатна зробити зі звичайного офісного ноутбука справжню ігрову станцію. Про це пише PC Watch.

Зовнішня відеокарта — ідея не нова, але раніше подібні пристрої не могли зрівнятися з повноцінними дискретними відеокартами й ігромани були розчаровані. Технології не стоять на місці та компанія GPD з Гонконгу представила свою модель, яка більше схожа на док-станцію, ніж на відеокарту. Однак, крім корисних портів, які збільшать кількість зовнішніх пристроїв, що підключаються до вашого ноутбука, ця коробочка містить у собі мобільну версію відеокарти Radeon RX 7600M XT, оснащену 8 ГБ пам'яті GDDR6, а продуктивність, як стверджується, близька до потужної GeForce RTX 3070.

Технічні характеристики GPD G1 Фото: GPD

Ще однією перевагою GPD G1 є компактність — зовнішній модуль відеокарти можна носити з собою буквально в кишені (якщо вона доволі простора, звісно). Легкий блок розширення графічного процесора вагою 867 г і розмірами 225 x 111 x 30 мм обійдеться любителям ігор у $700.

Бенчмаркінг (цифрові тести продуктивності), проведений тест, показує, що зовнішня відеокарта на основі Radeon RX 7600M XT анітрохи не поступається "повноцінній" GeForce RTX 3070, що вбудовується в корпус ПК. Ба більше, в деяких іграх вона навіть обганяє суперника, хоча іноді й програє в окремих додатках. У будь-якому разі FPS (кількість кадрів за секунду) ніколи не опускався до мінімально комфортного значення в 30 кадрів за секунду.

Порівняння GPD G1 на основі мобільної Radeon RX 7600M XT і "десктопної" GeForce RTX 3070 Фото: GPD

Тести експертів з PC Watch показали, що в тесті Final Fantasy XV Windows Edition ноутбук набрав скромні 1373 бали без підключення до GPD G1, а під час підключення продуктивність відразу збільшилася на 590% до 8900 балів. Тестовий показник Blue Protocol також зріс із 2319 — "нижче мінімальних вимог до обладнання" — до 11 937 — "відмінно".

В іграх GPD G1 показує прекрасний приріст продуктивності Фото: PC Watch

Потім відбулося тестування з використанням PCMark 10 і PCMark 10 Extended, щоб продемонструвати, який ефект може мати додавання GPD G1 у більш повсякденних офісних умовах. Результати зросли на 17% для першого і на 51% для другого — демонструючи, що вплив цього конкретного зовнішнього графічного процесора був значним.

Крім дивовижних ігрових можливостей експерти відзначили, що GPD G1 забезпечує не тільки підвищення продуктивності, але і служить док-станцією, що робить модель ідеальним доповненням до кращих на сьогодні бізнес-ноутбуків, багатьом з яких не вистачає низки можливостей підключення, необхідних корпоративним користувачам. Крім графічного процесора Radeon RTX, до комплекту постачання пристрою входять три порти 3.2 USB-A 3.2, пристрій для читання карт SD, два порти DisplayPort 1.4, порт HDMI 2.1, а також порт OCuLink і один порт USB 4.0.

Огляд зовнішньої відеокарти GPD G1

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