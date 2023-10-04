ЄС завдає удару по Китаю: позбавляє напівпровідників, квантових обчислень і біотехнологій

У списку з десяти пунктів є чотири найважливіші технології, які Євросоюз збирається "охороняти" найсильніше.

Європейська комісія опублікувала список найважливіших технологій, які необхідно захистити від геополітичних суперників (передусім Китаю), задля зміцнення власної економічної та військової безпеки. Про це пише видання Politico.

Хоча Китай прямо не згадується в документі, джерела, знайомі з цим питанням, повідомили виданню, що ситуація з Китаєм схожа на згадку Волдеморта в книгах про Гаррі Поттера, але з прив'язкою до ЄС — "Це та країна, назву якої не можна вимовляти".

Документ, підготовлений керівниками департаментів цифрових технологій, оборони та торгівлі, стане основою для інструменту контролю за вихідними інвестиціями та експортом. Список складається з 10 технологій, застосування яких варіюється від потенційних порушень прав людини до військових роботів, квантової переваги, генетичної модифікації та космосу. Повідомляється, що Комісія вважає, що чотирьох пунктів особливо слід дотримуватися і не допускати потрапляння цих технологій до Китаю. Ось ці пункти:

передові напівпровідникові технології (мікроелектроніка, фотоніка, високочастотні чіпи, обладнання для виробництва напівпровідників);

технології штучного інтелекту (високопродуктивні обчислення, хмарні та периферійні обчислення, аналіз даних, комп'ютерний зір, мовна обробка, розпізнавання об'єктів);

квантові технології (квантові обчислення, квантова криптографія, квантовий зв'язок, квантове зондування і радари);

біотехнології (методи генетичної модифікації, нові геномні методи, генний драйв, синтетична біологія).

Решта шість технологій — це розширені можливості підключення та навігації, передові сенсорні технології, космічні та технології двигунів, енергетичні технології (включно з термоядерним синтезом і воднем), робототехніка та автономні системи, виробництво і перероблювання передових матеріалів.

Глава промисловості ЄС Тьєррі Бретон заявив, що Європа "адаптується до нових геополітичних реалій, підбиває підсумок епохи наївності та діє як справжня геополітична сила".

На думку видання The Next Web, хоча ні ЄС, ні США, найімовірніше, не доб'ються незалежності від Китаю, потрібно робити все можливе, щоб забезпечити собі технологічний суверенітет. Сьогодні світова індустрія мікросхем багато в чому залежить від однієї компанії — тайванської TSMC. Тут виробляють близько 60% комп'ютерних чипів у світі, причому близько 90% найсучасніших.

Попри наростаючу агресію з боку Китаю, який вважає Тайвань сепаратистським і прагне повернути "в рідну гавань", справа не обов'язково дійде до війни. Цілком можливо, що Китай просуне своїх маріонеток в уряд Тайваню на якихось виборах і курс острова кардинально зміниться, залишивши Захід без можливості масового виробництва мікроелектроніки.

Раніше Фокус повідомляв, що Китай вводить санкції проти військових виробників Lockheed Martin і Northrop Grumman. Санкції передбачають заборону на імпорт і експорт продукції цих найбільших виробників озброєнь і військової техніки.