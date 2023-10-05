Китай показав унікальну установку БПЛА: запускає відразу чотири смертоносні дрони

Китайські інженери розробили велику кількість військових безпілотників, здатних вести розвідку або знищувати цілі бойові групи противника.

У Пекіні на конференції з озброєнь продемонстрували низку нових військових дронів, серед яких особливо відзначилася система запуску відразу чотирьох БПЛА з вибухівкою. Про це повідомляє South China Morning Post.

Загалом, за даними видання, було показано понад 300 моделей різних дронів різної спрямованості. Серед них особливо цікавим виявився комплект для запуску відразу чотирьох маленьких дронів-камікадзе, які можна оснастити зарядом у 500 грамів тротилу. Кожен із цих невеликих БПЛА може летіти зі швидкістю 174 км/год. Заряд вибухівки невеликий, але його достатньо, щоб вивести з ладу легкий транспорт ворога або знищити кілька солдатів противника, які засіли в укритті.

Квадрокоптер має максимальний час польоту 30 хвилин і оснащений автоматичними пристроями стеження і визначення місця розташування для точного удару. Компактний дрон важить лише 1,8 кг і постачається з рюкзаком, який дасть змогу солдату піхоти нести чотири дрони одночасно. Щойно один із цих дронів підніметься в повітря і знайде ціль, другий може послідувати за ним практично відразу.

Цей дрон-камікадзе може нести 500 г вибухівки Фото: CCTV

Як зазначає видання, багато дронів, представлених на конференції, були побудовані з вуглецевого волокна та інших легких матеріалів, що значно знижує вагу, покращує автономність і допомагає протистояти засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Китайські військові підрядники також продовжують виробляти великі багатоцільові БПЛА. На конференції також було представлено нову модель серії TB завширшки 20 метрів, одного з найбільших дронів, розгорнутих НВАК, які використовуються в патрулюванні навколо Тайваню.

Безпілотники серії TB кружляють навколо Тайваню Фото: Getty Images

Ця модель TB оснащена двома пакетами бортових телекомунікаційних модулів. Завдяки 35-годинному часу польоту дрон може слугувати стабільною станцією передачі даних у надзвичайних ситуаціях. На конференції також продемонстрували дрон з махаючими крилами, схожий на орла, розроблений China South Industries Group. Кажуть, що "орнітоптер" "дуже мобільний і замаскований, здатний до широкого спектра військового застосування".

Раніше Фокус повідомляв, що Китай нелегально продає РФ дрони для війни з Україною. Постачальники відправляють безпілотники в США, але потім у відкритому морі перекидають безпілотники на інші кораблі, які прямують до Росії.