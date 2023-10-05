Kaman-19 зможе глушити дрони просто в небі: що відомо про новий безпілотник з Ірану

Дрон, оснащений системою радіоелектронної боротьби, успішно пройшов випробування, запевняють іранські військові.

Армія Ірану представила новий безпілотник Kaman-19 із системою радіоелектронної боротьби (РЕБ), який блокуватиме ворожі дрони. Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на іранські державні ЗМІ.

Як заявив іранський бригадний генерал Аліреза Шейх, дрон успішно протестований під час бойових навчань. Kaman-19 у перекладі з фарсі означає "бойовий лук" і під час тестування він успішно заглушив зв'язок передбачуваних "ворожих" безпілотників, зазначають іранські військові. Технічні подробиці цього нового БПЛА іранська армія тримає в секреті.

Як зазначає видання, Іран постійно зазнає критики міжнародної спільноти за допомогу Росії в окупації України, а особливо за постачання дронів-камікадзе Shahed і технологій для їхнього виробництва.

"Хоча ця зброя не має хороших результатів у знищенні намічених цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисні хибні цілі, що можуть відволікти українську ППО від більш ефективних російських крилатих ракет", — заявило міністерство оборони Великої Британії, повідомляє The Jerusalem Post.

Крім того, за даними видання, зараз близько 200 іранських безпілотників прикривають стратегічні води Перської затоки та Оманського моря. Так само минулого місяця Іран оголосив, що його інженери розробили безпілотник із найбільшою дальністю дії у світі. У відео з текстом "приготуйтеся бігти в притулок" був явний натяк на Ізраїль, пише видання.

Раніше Фокус повідомляв, що Іран активно просуває свою програму створення різних бойових безпілотників. Нещодавно Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що в Ірані розробив бойові дрони морського базування, які можуть злітати та сідати на воду.

Крім цього, вже з'явилася інформація, що іранські інженери модернізували БПЛА Shahed і оснастили його турбореактивним двигуном, щоб він міг літати набагато швидше. За даними добровільних аналітиків, які збирають розвіддані з відкритих джерел у системі OSINT, — продати модернізовані БПЛА Москві для Тегерана буде не проблема.