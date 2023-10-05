Туреччина масово створює наземні дрони, щоб повторити успіх Bayraktar: найкращі моделі

У майбутньому турецькі бойові роботи знадобляться багатьом арміям, особливо на Близькому Сході, Кавказі, в Африці та Азії, вважають експерти.

У Туреччині виробники зараз активно розробляють і виробляють наземні бойові безпілотники, прагнучи повторити успіх повітряних дронів Bayraktar. Про це пише видання Defence News, посилаючись на турецьких експертів і представників сфери оборони.

На великій виставці IDEF 2023 у Туреччині в липні представили бойові роботизовані платформи наземного застосування, які завдяки модульності можуть нести різне озброєння і датчики. Таким чином, на думку аналітиків, Туреччина домагається повторення історії успіху дронів Bayraktar ТБ-2 тільки вже для своїх наземних безпілотних систем.

Кілька місцевих компаній уже розробляють безпілотні наземні транспортні засоби, сподіваючись, що їхню продукцію перевірять у бойових діях турецькі військові, що зробить ці системи привабливішими на зовнішньому ринку. Помічник президента Туреччини (його ім'я зберегли в таємниці), який має досвід роботи в оборонній промисловості країни, запевняє: це величезний ринок з огляду на технологічні можливості Туреччини у сфері безпілотників і майбутні потреби армій, особливо на Близькому Сході, Кавказі, в Африці та Азії.

"Чи може турецька промисловість повторити історію успіху повітряних систем і наземних систем? Я думаю, що відповідь — обережне "так". Найважливіший момент полягає в тому, чи зможе місцева промисловість досягти економічної ефективності повітряних витрат і в наземних системах. Цього ми не знаємо. Але перші ознаки вельми багатообіцяючі", — сказав Defense News експерт з безпілотних систем з Анкари.

Яскравим прикладом є перший у Туреччині важкий безпілотний автомобіль Alpar від компанії Otokar. Модель може нести корисне навантаження до 15 тонн, і компанія заявляє, що побудувала машину так, щоб звести до мінімуму втрати особового складу. Дистанційно керована машина здатна оснащена електричним двигуном із запасом ходу 50 кілометрів. У гібридному режимі Alpar може проїхати до 500 кілометрів.

Безпілотна платформа Alpar Фото: Otokar

У корпусі Alpar знаходяться додаткові дрони, які можуть розширити можливості на полі бою. Бойова машина озброєна модульною вежею, що дає змогу встановлювати гармати різного калібру і використовувати протитанкові ракети.

Barkan оснащений кулеметом і "рукою" для розмінування Фото: Havelsan

Ще одна цікава безпілотна система — невелика роботизована платформа Barkan від компанії Havelsan. Кілька цих машин уже передано турецьким військовим для наземних випробувань і отримання зворотних відгуків, щоб інженери могли вдосконалювати систему. Barkan може використовуватися в багатоцільових місіях завдяки своїм чудовим автономним функціям і модульній конструкції, в яку можна інтегрувати різне корисне навантаження. Він був розроблений для таких завдань, як перевезення або буксирування вантажів, забезпечення охорони периметра і збройна розвідка.

Безпілотна платформа має кулемет калібру 7,62-мм, роботизовану руку для розмінування, можливість 3D-картографування місцевості. Максимальна швидкість робота становить 12 км/год, а електричного заряду батарей вистачить на 8 годин пересувань машини.

Так само в Туреччині розробили безпілотну наземну машину Tunga, також відому як перший безпілотний мінітанк у Туреччині. Це універсальна гусенична платформа, що пропонує конфігурації, які можна налаштувати для різних бойових завдань. Tunga оснащена дистанційно керованою стрілецькою туреллю SARP і системою супутникового зв'язку.

Безпілотна платформа Tunga Фото: Army Recognition

Маючи вантажопідйомність до однієї тонни, Tunga UGV може похвалитися чудовими експлуатаційними характеристиками, включно з 60%-вою здатністю долати підйоми та здатністю долати 40%-ві бічні ухили. Крім того, він може долати траншеї товщиною до 900 мм і долати перешкоди висотою до 400 мм.

Роботизована платформа Alpar

Раніше Фокус розповідав, що Туреччина створює безпілотний підводний апарат Deringöz. Одне із завдань підводного апарату буде пошук і знешкодження мін. Для цього Deringöz матиме сучасне обладнання.