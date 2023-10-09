"Через Україну": хакери РФ Killnet зламали сайти уряду Ізраїлю після атаки ХАМАС

За словами хакерів, Ізраїль "зрадив Росію" тим, що підтримав Україну у 2022 році. Вони попередили про кібератаки на всі державні портали країни.

Група російських хакерів Killnet атакувала вебсайт уряду Ізраїлю після нападу бойовиків із палестинського ісламістського руху ХАМАС. Вони заявили, що така дія була відповіддю на підтримку України в конфлікті з Росією і на загострення ситуації на Близькому Сході. Про це 8 жовтня російські хакери повідомили у своєму Telegram-каналі.

Хакери стверджують, що їм вдалося завдати серйозної шкоди головному державному сайту Ізраїлю і надали скриншот сторінки порталу держпослуг gov.il.

"Головний державний сайт Ізраїльського режиму вбито!" — ідеться в публікації хакерів.

Як зазначає російське видання Moscow Times, фактично, сайт був недоступний увечері 8 жовтня, однак цей стан тривав менш як годину.

Пізніше в Killnet повідомили про "удар" по сайту ШАБАК (Шин-Бет) — загальної служби безпеки Ізраїлю.

"Шин-Бет належить до системи спецслужб Ізраїлю і займається контррозвідувальною діяльністю та забезпеченням внутрішньої безпеки. За своєю функцією порівнянна з ФБР і ФСБ", — заявили російські хакери.

Варто зазначити, що перед цим російські хакери з Killnet анонсували атаки на "всі урядові системи Ізраїлю". А свої атаки вони пояснили тим, що Ізраїль "зрадив Росію", підтримавши Україну.

"Уряд Ізраїлю, ви винні в цьому кровопролитті. Ще у 2022 році ви підтримали "терористичний режим" України. Ви зрадили Росію!" — ідеться в повідомленні хакерів.

Нагадаємо, 7 жовтня із Сектора Гази почався наступ бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Терористи вдерлися в південні райони Ізраїлю і взяли під контроль кілька міст, а також захопили понад сотню людей у заручники. Також терористи розстріляли відвідувачів музичного фестивалю, який проходив у пустелі Негев.

В Ізраїлі ввели "пункт 40 Алеф" — офіційне оголошення війни. Востаннє цей пункт було застосовано 1973 року, коли почалася "Війна Судного дня".