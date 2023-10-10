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В Астрахані невідомі БПЛА паралізували роботу аеропорту, — росЗМІ

Олександра Мандровська
РосЗМІ повідомили про дрони, через які унеможливили роботу "повітряних воріт" міста

Журналісти написали про те, що дрони рухалися до стратегічного об'єкта. Представники аеропорту поки ніяк не прокоментували цей інцидент.

У Росії два безпілотні літальні апарати унеможливили роботу аеропорту в Астрахані. Про це повідомило російське медіа Mash у вівторок, 10 жовтня.

За інформацією ЗМІ, напередодні вранці в поліцію надійшов дзвінок від керівника центру польотів про те, що на відстані 50 кілометрів у південно-західному напрямку помітили БПЛА, який летить у бік злітної смуги. Майже одразу після цього в небі засікли ще один апарат за 90 кілометрів від повітряної гавані.

Він рухався до стратегічного об'єкта з північного сходу. СБ аеропорту одразу оголосила тривогу, але за деякий час дрони згорнули з курсу і полетіли в бік кордону з Казахстаном.

Подробиць про те, якого типу були безпілотники і звідки прилетіли в повітряний простір РФ засіб масової інформації не повідомив. Пресслужба аеропорту наразі цю інформацію не прокоментувала.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня сталася наймасштабніша атака БПЛА в РФ. За кілька годин безпілотним літальним апаратам у різних куточках Росії вдалося вдарити по аеропорту, заводу з виробництва мікроелектроніки, а також по перегінному трубопроводу.

У другій половині серпня також стало відомо, що в Росії шукають способи захистити Москву від українських БПЛА. Російський експерт Василь Кашин побоюється, що безпілотники здійснюватимуть нальоти в Росії до кінця війни з Україною.