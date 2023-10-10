В Астрахані невідомі БПЛА паралізували роботу аеропорту, — росЗМІ

Журналісти написали про те, що дрони рухалися до стратегічного об'єкта. Представники аеропорту поки ніяк не прокоментували цей інцидент.

У Росії два безпілотні літальні апарати унеможливили роботу аеропорту в Астрахані. Про це повідомило російське медіа Mash у вівторок, 10 жовтня.

За інформацією ЗМІ, напередодні вранці в поліцію надійшов дзвінок від керівника центру польотів про те, що на відстані 50 кілометрів у південно-західному напрямку помітили БПЛА, який летить у бік злітної смуги. Майже одразу після цього в небі засікли ще один апарат за 90 кілометрів від повітряної гавані.

Він рухався до стратегічного об'єкта з північного сходу. СБ аеропорту одразу оголосила тривогу, але за деякий час дрони згорнули з курсу і полетіли в бік кордону з Казахстаном.

Подробиць про те, якого типу були безпілотники і звідки прилетіли в повітряний простір РФ засіб масової інформації не повідомив. Пресслужба аеропорту наразі цю інформацію не прокоментувала.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня сталася наймасштабніша атака БПЛА в РФ. За кілька годин безпілотним літальним апаратам у різних куточках Росії вдалося вдарити по аеропорту, заводу з виробництва мікроелектроніки, а також по перегінному трубопроводу.

У другій половині серпня також стало відомо, що в Росії шукають способи захистити Москву від українських БПЛА. Російський експерт Василь Кашин побоюється, що безпілотники здійснюватимуть нальоти в Росії до кінця війни з Україною.