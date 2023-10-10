Представлено дрон-камікадзе Hero-90: знищить піхоту, бронетехніку і навіть танки

Дрон оснащений боєзапасом на 1,5 кілограма і летить на відстань до 40 кілометрів.

Ізраїльська компанія UVision, яка відома в Україні своїми баражувальними боєприпасами сімейства Hero, оголосила про запуск у виробництво дронів-камікадзе Hero-90 — моделі середнього класу. Про це повідомляє Militaryleak.

Як повідомляють розробники, Hero-90 можна запускати практично з будь-яких наземних і морських платформ всього за пару хвилин підготовки оператором. Така швидкість і універсальність запуску розширює можливості невеликих тактичних підрозділів, що діють у складних умовах, даючи їм безпрецедентну автономію на полях битв майбутнього. До речі, компанія вже розгорнула виробничу лінію для складання потужнішого дрона-камікадзе Hero-120 у США.

Дрон-камікадзе Hero-90 можна запустити навіть із корабля Фото: UVision

Hero-90 оснащений боєголовкою в 1,5 кг, що забезпечує значну і точну потужність для ефективної нейтралізації широкого спектра загроз — від легких цілей і легких транспортних засобів до бронетехніки та бойових танків — на дальності, що перевищує 40 км. Цей широкий робочий діапазон дрона дає операторам час, необхідний для ідентифікації цілі та оптимального планування атаки, а також дає змогу обирати схеми атаки та режими детонації в режимі реального часу.

Новий дрон-камікадзе так само підтримує коригування в середині місії, включно з припиненням атаки та повторним вступом у бій. Усе це стало можливим завдяки сучасному захищеному блоку управління вогнем (FCU) UVision, спільному для всіх активів сімейства дронів Hero.

Hero-120 може піднятися на висоту в 5,5 кілометрів Фото: Facebook

Щодо більшого Hero-120, то цей повністю розроблений боєприпас, який перебуває в експлуатації, нещодавно випробували в нових складних умовах; випробування проводили у Фінляндії за арктичних температур, а інші випробування проходили в Індії, де дрон-камікадзе використовували на висоті до 5500 м. Як зазначає виробник, серія баражувальних боєприпасів Hero підходить для ураження тактичних і стратегічних цілей — на малій, середній або великій дистанції — з використанням різних боєголовок для забезпечення максимальної ефективності місії.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ накопичує ракети та дрони-камікадзе для знищення пріоритетних цілей в Україні. Представник Повітряних Сил Юрій Ігнат зазначив, що активні обстріли можуть початися взимку.