У майбутньому всі гратимуть через мозкові імплантати Ілона Маска, — глава Activision

На думку Боббі Котіка, геймерам не будуть потрібні джойстики, мишки або клавіатура.

Глава ігрового гіганта Activision Боббі Котік заявив, що любителі комп'ютерних ігор у майбутньому використовуватимуть мозкові імплантати Neuralink від Ілона Маска. Про це пише Forbes.

"Я думаю, ви побачите такі речі, як Neuralink, ви справді зможете взаємодіяти з речами на екрані там, де немає контролера", — сказав Боббі Котик, уточнивши, що імплантат може замінити гарнітуру, навушник або будь-який інший тип управління ігровими пристроями.

Зазвичай, зазначає автор статті у Forbes, Боббі Котік справді часто обговорює майбутнє ігор, особливо в сегменті VR (шоломів віртуальної реальності) або метавсесвіту. Однак цього разу очільник Activision зайшов набагато далі та передрік практично майбутнє в стилі кіберпанк.

Той самий мозковий імплантат Neuralink Фото: нейрочип

Автор статті нагадує, що Neuralink вже активно готується до випробувань свого мозкового імплантату на людях. Компанія Маска відкрила сторінку набору персоналу, і всі охочі можуть подати заявку на отримання мозкового процесора. Forbes цитує витяг з опису технології впровадження імплантату:

"Під час дослідження робот R1 використовуватиметься для хірургічного розміщення надтонких і гнучких ниток імплантату N1 в ділянці мозку, яка контролює намір руху. Після встановлення імплантат N1 стає косметично невидимим і призначений для запису й бездротового передавання сигналів мозку в застосунок, який розшифровує намір руху. Первісна мета нашого імплантату — надати людям можливість керувати комп'ютерним курсором або клавіатурою, використовуючи тільки силу думки".

Той самий робот R1 для вживлення імплантату Ілона Маска Фото: нейрочип

Звичайно, Neuralink веде свої розробки зовсім не для комп'ютерних ігор. У компанії більш благородна мета — спробувати допомогти паралізованим людям. Але, як зазвичай, подібні технології потім використовуються зовсім для інших цілей, зокрема застосовуються військовими або в індустрії розваг, зазначає Forbes.

Раніше Фокус повідомляв, що створено перший у світі мозковий імплант для лікування депресії. Нейротехнологічна компанія представила пристрій Inner Cosmos, який лікує депресію, і він уже знаходиться в черепі першого пацієнта.