Перетворив на бронехлам: військові показали битву "Пегаса" з технікою ЗС РФ (відео)

Оператор дрона-камікадзе вчасно помітив замасковану і рухому по дорозі техніку російських військових, по якій і вдарив дроном.

Військові з групи аеророзвідників М2 за допомогою дрона-камікадзе з крафтової серії "Каховка" знищили бронетехніку російських окупантів. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі виробників і постачальників безпілотників "Ескадрон" у четвер, 12 жовтня.

На відеокадрах оператор безпілотника направив дрон-"самогубцю" до легкої цілі — бронетехніки ЗС РФ. Російські військові замаскували її гілками із зеленим листям. Однак українські захисники все одно вчасно помітили на дорозі бронемашину. Безпілотний літальний апарат "Каховка" підлетів до неї та вдарив у передню частину корпусу. Зазначимо, що фінальних кадрів із пошкодженою технікою у відеоролику не показали.

"Дрон-камікадзе "Пегас" був пильним і зміг розпізнати "відмінно замаскований" бронехлам", — підписали військові відео.

Нагадаємо, 10 жовтня ми писали про те, як дрон "Пегас" розправився з гусеничною технікою ЗС РФ. Щоб захиститися від українських дронів, окупанти спорудили над вежею танка захисну конструкцію, яка в просторіччі називається "мангал". Однак оператор дрона спрямував "Пегас" для атаки в найбільш вразливу частину бронетехніки. Таким чином безпілотник уразив бронемашину в моторний відсік.

Того ж дня дрон TORO пролетів рекордну відстань і спопелив САУ "Гіацинт". САУ російські військові намагалися замаскувати в посадці. Однак дрон TORO успішно виконав бойове завдання і вразив броньовану техніку противника у вразливе місце. Після цього безпілотник-розвідник, що працює в парі з FPV-дроном, показав результат атаки.