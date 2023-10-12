Усього за $1: Україна може купити легендарні дрони MQ-9 Reaper, але є важливий нюанс (відео)

Компанія General Atomics готова буквально подарувати нам два БПЛА вартістю $32 млн кожен, але Міноборони США має схвалити угоду.

Виробник легендарного безпілотника MQ-9 Reaper, компанія General Atomics Aeronautical Systems, готова лише за $1, продати Україні дрони вартістю $32 млн разом із запчастинами, технічною підтримкою і послугою передачі супутникових даних, але на це має дати дозвіл Міноборони США. Таку інформацію від представника компанії на конференції AUSA 2023 у США отримав військовий портал Breaking Defense.

"Ми надамо Україні дві системи Reaper, привеземо їх в Україну для навчання, забезпечимо запчастинами та технічною підтримкою, супутниковою передачею даних, і все це за $1. По-моєму, це дуже гарна пропозиція", — сказав К. Марк Брінклі, головний стратег із маркетингу та комунікацій GA-ASI журналістам видання.

За словами Брінклі, компанія всіма силами зараз лобіює цю поставку в Міністерстві оборони США, але поки що всі зусилля не увінчалися успіхом, попри "численні розмови" між двома сторонами.

"Я думаю, з урахуванням поставок F-16 в Україну від інших країн і від США, кількість виправдань або причин, через які MQ-9 Reaper не дозволяли відправляти в Україну, значно зменшиться", — заявив на конференції Хайме Волтерс, віцепрезидент з міжнародного стратегічного розвитку GA-ASI.

Технічні характеристики MQ-9 Reaper Фото: Firstpost

Видання зазначає, що дрони стали однією з масових озброєнь на українському полі бою. Раніше Пентагоном були схвалені та відправлені різні безпілотні системи на підтримку ЗСУ, але тільки не великі легендарні MQ-9, попри те, що Україна закликала до збільшення кількості обладнання для досягнення переваги в повітрі.

Експерти Breaking Defense зазначають, що в оперативному відношенні ці БПЛА матимуть значну цінність для Києва. Ці універсальні дрони з величезним радіусом польоту зможуть завдавати ударів на далекі відстані, а також здійснювати додаткову розвідку і спостереження.

Бойові можливості MQ-9 Reaper

Раніше Фокус повідомляв, що MQ-9 Reaper вдосконалили ще більше. ВПС США стверджують, що тепер можуть підняти й посадити свій легендарний безпілотник у будь-якій точці світу, навіть на ґрунтовій дорозі.