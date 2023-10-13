Не відрізнити від птаха: представлено дрон Xinge, який стане в пригоді і вченим, і військовим (фото)

Цей орнітоптер допоможе досліджувати популяцію птахів у природі або непомітно стежити за переміщенням ворогів на фронті.

Китайські дослідники з Північно-Західного політехнічного університету розробили дрон-птаха з крилами, які махають, і який понад три години протримався в польоті, що стало рекордом. Про це повідомляє EurAsian Times.

Подібні безпілотники, також відомі як "біонічні дрони" або орнітоптери, засновані на механіці, що повторює складний механізм польоту справжніх птахів, стаючи частиною глобального технологічного проєкту різних інших розробників. Дрон, який отримав назву Xinge, побив рекорд тривалості польоту свого попередника майже на півтори години, що вчені назвали "технологічним стрибком". Xinge може літати до трьох годин, п'яти хвилин і 30 секунд безперервно на одній зарядці, побивши попередній світовий рекорд Гіннеса, встановлений цією ж командою (попередній результат — 2 години 34 хвилини 38 секунд).

Орнітоптер Xinge має розмах крил 70 сантиметрів і важить 260 грамів. Порівняно зі своїм попередником, орнітоптером Yunxiao, цей дрон менший за розміром. Його легко можна запустити просто з рук.

Орнітоптер Xinge досить компактний, щоб його можна було запустити просто з рук Фото: марсианский беспилотник

Експерти зазначають, що подібні орнітоптери важливі для орнітологів або будь-яких інших фахівців, які вивчають природу та екологічні процеси, адже подібний безпілотник не викликає переляку в птахів. Деякі великі моделі навіть можуть відганяти зграї пернатих від аеродромів.

Але, звісно, в орнітоптерах зацікавлені й військові. Високо в небі подібний безпілотник неможливо відрізнити від птаха, його можна використовувати для розвідки позицій противника на фронті. Він легкий, невеликий за розміром і малошумний, а також завдяки композитним матеріалам малопомітний для засобів радіоелектронної боротьби.

Видання стверджує, що поки що військові не зацікавилися цим дроном, але тільки-но він із робочого прототипу перетвориться повністю на робочу модель, то китайська армія може виявити до нього інтерес. Річ у тім, що Північно-Західний політехнічний університет тісно пов'язаний з Народно-визвольною армією Китаю (НВАК) і оборонними державними підприємствами Китаю. Він є частиною "Семи синів національної оборони" — групи університетів і вищих технічних установ, підтримуваних у рамках десятирічної програми, спрямованої на те, щоб зробити Китай самостійним в оборонному виробництві.

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