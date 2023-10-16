"Війна і мир" 875 000 разів на шматочку скла: новий вид жорстких дисків від Microsoft (відео)

Вчені стверджують, що невеликий квадратик скла здатний зберігати 1,75 мільйона пісень тисячі років і значно економити місце.

Дослідники лабораторії Microsoft Research з Кембриджа розробили революційний спосіб використання скла для зберігання величезного масиву даних, що допоможе заощадити ресурси та місце в нашому світі, де наплив цифрової інформації вимагає все більших сховищ даних. Як пишуть вчені на офіційному сайті проєкту Project Silica, якщо ми продовжимо йти тим шляхом, яким йдемо зараз, то нам доведеться заполонити всю планету жорсткими дисками, тільки для зберігання наших даних.

На щастя, невеликий аркуш скла тепер може містити кілька терабайтів даних, чого достатньо для зберігання приблизно 1,75 мільйона пісень або музики за 13 років. Дані витягують за допомогою високошвидкісного мікроскопа з комп'ютерним управлінням з бібліотеки скляних дисків, що зберігають дані в тривимірних пікселях, які називаються вокселями.

Високошвидкісний мікроскоп зчитуватиме дані зі скляних пластин Фото: Microsoft

Для відчуття масштабу на кожній пластині можна зберігати близько 3500 фільмів. Або достатньо фільмів без перерви, щоб відтворювати їх понад пів року без повторення. Скляна пластина могла б вмістити весь текст "Війни й миру" — одного з найдовших коли-небудь написаних романів — близько 875 000 разів. І найголовніше, він може зберігати дані в невеликому просторі центру обробки даних (ЦОД).

Магнітне зберігання інформації на звичних жорстких дисках має низку проблем: обмежений термін служби вимагає частого резервного копіювання, що згодом збільшує споживання енергії та експлуатаційні витрати. Жорсткий диск користувача може прослужити близько п'яти років. Стрічковий спосіб зберігання (дорогий спосіб, що використовується в критичній інфраструктурі зберігання баз даних) більш стійкий до зносу, але все одно обмежений приблизно десятьма роками, кажуть дослідники.

Сховище даних на скляних пластинах у поданні Microsoft Фото: Microsoft

Тому в Microsoft Research пропонують використовувати скляні пластини розміром приблизно з підставку для напоїв для зберігання данних протягом тисяч років. Ця технологія дає змогу записувати дані, знаючи, що вони залишаться незмінними та безпечними, що є значним кроком уперед у сталому зберіганні даних. Після запису дані всередині склянки неможливо змінити.

Проєкт Silica орієнтований на новаторське зберігання даних у кварцовому склі у співпраці з командою Microsoft Azure і шукає більш стійкі способи архівування даних. Project Silica використовує ШІ Azure для декодування даних, що зберігаються в склі, що прискорює читання і запис і дає змогу зберігати більше даних.

Детальніше про Project Silica

Раніше Фокус писав, що Microsoft вже не в змозі впоратися з апетитами свого ШІ. У спробах поліпшити розроблений нею штучний інтелект мільярдна компанія зіткнулася з дефіцитом енергії для своїх потреб і звернула свій погляд на ядерний синтез.