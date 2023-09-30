Допоможе тільки ядерний реактор. Microsoft уже не в змозі впоратися з апетитами свого ШІ

У спробах поліпшити розроблений нею штучний інтелект мільярдна компанія зіткнулася з дефіцитом енергії для своїх потреб і звернула свій погляд на ядерний синтез.

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Коли ми думаємо про живлення комп'ютерів, на думку спадає невелика вилка в розетці, енергії якої вистачає для живлення більшості пристроїв. Але коли йдеться про навчання великих систем штучного інтелекту, подібних до тих, над якими працює Microsoft, масштаби зовсім інші. Для навчання цих величезних систем ШІ потрібно багато електроенергії. Настільки, що компанія Microsoft розглядає потенційне проектування ядерних міні-реакторів для забезпечення своїх потреб, пише Futurism.

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Проблема, яка стоїть перед IT-гігантом, насправді доволі двояка. По-перше, навчання просунутих систем штучного інтелекту вимагає великих потужностей. Що більший і розумніший ШІ, то більший його "апетит" на електроенергію. По-друге, якщо ця енергія надходить із джерел, що виділяють парникові гази, вуглецевий слід стає серйозною проблемою. Це пов'язано з тим, що кожна одиниця отриманої електроенергії може сприяти глобальному потеплінню.

Саме тому Microsoft розглядають можливість використання ядерних реакторів, зокрема, так званих малих модульних реакторів (ММР), для забезпечення ШІ необхідною йому енергією. Так, нещодавно на сайті гіганта з'явилася доволі цікава вакансія — головний менеджер програми з ядерних технологій.

Чому ж їхній погляд припав саме на ММР? Простіше кажучи, вони являють собою щось на зразок компактних версій знайомих нам величезних атомних електростанцій. Вони, як правило, дешевші в будівництві і більш адаптовані. Ідея їхнього використання не зовсім нова: нещодавно в США компанія NuScale Power навіть отримала дозвіл на їхнє розроблення.

Однак не все так просто — просто підключити ядерний реактор і почати роботу не вийде. Microsoft необхідно вибрати відповідну конструкцію ММР. Після цього необхідно забезпечити безпеку спеціалізованого палива, що використовується в цих реакторах — високозбагаченого урану. Після цього виникає найбільша проблема, яка полягає в тому, що робити з ядерними відходами.

Свого часу Білл Гейтс, засновник компанії Microsoft, ініціював проект TerraPower з дослідження конструкцій ММР. Однак на сьогоднішній день між Microsoft і TerraPower немає угоди про використання цих конструкцій, що досить іронічно.

Крім вивчення ММР, Microsoft також робить ставку на ядерний синтез. Зараз термоядерний синтез можна назвати "святим Граалем" чистої енергії. Про нього мріють уже багато років, але досі не придумали, як використовувати його як надійне джерело енергії. Незважаючи на це, компанія Microsoft не полишає спроб зазирнути в майбутнє, об'єднавшись із компанією Helion, що займається розробкою цієї технології. Вони сподіваються купувати у них електроенергію вже до 2028 року.

Дослідження компанії Microsoft в галузі ядерної енергетики, як ММР, так і термоядерного синтезу, є відповіддю на вимогливість до потужності передових систем штучного інтелекту. На цьому шляху є свої складнощі, включно з пошуком відповідного типу ядерного реактора та утилізацією відходів. Але кінцева мета швидше за все виправдовує засоби. Збудувати стабільне вироблення енергії так, щоб у міру того, як наші комп'ютери стають дедалі розумнішими, ми не завдавали шкоди навколишньому середовищу. З огляду на зростаюче значення штучного інтелекту, ці рішення не тільки нові, а й вкрай важливі. У міру зростання популярності штучного інтелекту, його можливостей і користі для нас, зростатиме і його потреба в електроенергії, до чого людство зобов'язане бути готовим заздалегідь.

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