Поможет только ядерный реактор. Microsoft уже не в состоянии справиться с аппетитами своего ИИ

В попытках улучшить разработанный ею искусственный интеллект миллиардная компания столкнулась с дефицитом энергии для своих нужд и обратила свой взор на ядерный синтез.

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Когда мы думаем о питании компьютеров, на ум приходит небольшая вилка в розетке, энергии которой хватает для питания большинства устройств. Но когда речь идет об обучении больших систем искусственного интеллекта, подобных тем, над которыми работает Microsoft, масштабы совершенно иные. Для обучения этих огромных систем ИИ требуется много электроэнергии. Настолько, что компания Microsoft рассматривает потенциальное проектирование ядерных мини-реакторов для обеспечения своих нужд, пишет Futurism.

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Проблема, которая стоит перед IT-гигантом, на самом деле довольно двоякая. Во-первых, обучение продвинутых систем искусственного интеллекта требует больших мощностей. Чем больше и умнее ИИ, тем больше его "аппетит" на электроэнергию. Во-вторых, если эта энергия поступает из источников, выделяющих парниковые газы, углеродный след становится серьезной проблемой. Это связано с тем, что каждая единица полученной электроэнергии может способствовать глобальному потеплению.

Именно поэтому Microsoft рассматривают возможность использования ядерных реакторов, в частности, так называемых малых модульных реакторов (ММР), для обеспечения ИИ необходимой ему энергией. Так, недавно на сайте гиганта появилась довольно интересная вакансия — главный менеджер программы по ядерным технологиям.

Почему же их взгляд пал именно на ММР? Проще говоря, они представляют собой нечто вроде компактных версий знакомых нам огромных атомных электростанций. Они, как правило, дешевле в строительстве и более адаптируемы. Идея их использования не совсем нова: недавно в США компания NuScale Power даже получила разрешение на их разработку.

Однако не все так просто – просто подключить ядерный реактор и начать работу не выйдет. Microsoft необходимо выбрать подходящую конструкцию ММР. После этого необходимо обеспечить безопасность специализированного топлива, используемого в этих реакторах — высокообогащенного урана. После этого возникает самая большая проблема проблема, заключающаяся в том, что делать с ядерными отходами.

В свое время Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, инициировал проект TerraPower по исследованию конструкций ММР. Однако на сегодняшний день между Microsoft и TerraPower нет соглашения об использовании этих конструкций, что довольно иронично.

Помимо изучения ММР, Microsoft также делает ставку на ядерный синтез. Сейчас термоядерный синтез можно назвать "святым Граалем" чистой энергии. О нем мечтают уже много лет, но до сих пор не придумали, как использовать его в качестве надежного источника энергии. Несмотря на это, компания Microsoft не оставляет попыток заглянуть в будущее, объединившись с компанией Helion, занимающейся разработкой этой технологии. Они надеются покупать у них электроэнергию уже к 2028 году.

Исследования компании Microsoft в области ядерной энергетики, как ММР, так и термоядерного синтеза, являются ответом на требовательность к мощности передовых систем искусственного интеллекта. На этом пути есть свои сложности, включая поиск подходящего типа ядерного реактора и утилизацию отходов. Но конечная цель скорее сего оправдывает средства. Выстроить стабильную выработку энергии так, чтобы по мере того, как наши компьютеры становятся все умнее, мы не наносили вред окружающей среде. Учитывая растущее значение искусственного интеллекта, эти решения не только новы, но и крайне важны. По мере роста популярности искусственного интеллекта, его возможностей и пользы для нас, будет расти и его потребность в электроэнергии, к чему человечество обязано быть готовым заранее.

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