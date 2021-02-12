Сеть Bitcoin за год потребляет почти столько же электроэнергии, сколько и вся Украина (инфографика)

Электроэнергии, которая потребляется сетью Bitcoin за год, хватило бы для питания всех электрочайников в Великобритании 28 лет, а в Европе — 4,1 года.

Аналитики Кембриджского университета подсчитали, что сеть для добычи (майнинга) биткоинов (Bitcoin) за год потребляет примерно 124 ТВт-ч электроэнергии, что почти столько же, сколько потребляет за год вся Украина (около 128,8 ТВт-ч).

Фото: University of Cambridge

Сеть биткоинов за год потребляет больше электроэнергии, чем за аналогичный период потребляют все Нидерланды (110,68 ТВт-ч) и Объединенные Арабские Эмираты (119,45 ТВт-ч).

Фото: University of Cambridge

По подсчетам аналитиков Кембриджского университета, количество электроэнергии, которая потребляется сетью для майнинга биткоинов, хвалило бы, чтобы обеспечивать питанием все электрочайники в Великоблирании 28 лет, а в Европе (включая Британию) — 4,1 года.

Фото: University of Cambridge

Для функционирования самого Кембриджского университета таких объемов электроэнергии хватило бы на 704 года.

Напомним, в конце января правительство Ирана закрыло 1600 Bitcoin-ферм из-за массовых отключений света по стране.

12 февраля 2021 года Bitcoin обновил рекордный максимум стоимости. Цена одной единицы криптовалюты превысила 49 тыс. долларов США.