Новый рекорд: Bitcoin вырос до 49 тысяч долларов

Криптовалюта достигла нового рекордного максимума

Bitcoin в ночь с четверга на пятницу установил новый рекорд, превысив отметку 49 000 долларов.

Как сообщает информационный ресурс Вlock-chain, большую часть четверга, 11 февраля, криптовалюта торговалась между 47000 и 48000 долларов США.

Рrofinance уточняет, что Bitcoin достиг нового рекордного максимума после того, как банк BNY Mellon анонсировал начало использования криптовалюты, заявив, что сформирует новое подразделение, которое поможет клиентам хранить, передавать и выпускать цифровые активы.

"С появлением таких имен, как BONY, это заложит основу для еще более широкого распространения биткоинов. В среднесрочной перспективе импульс очень сильный, и рынок захочет протестировать $50000", – заявил глава американского подразделения криптовалютной компании Amber Group Джеффри Ван.

Напомним, ночь с 8 на 9 февраля отметилась сразу тремя рекордами, которые установила криптовалюта Bitcoin. Его стоимость превысила отметки в $45 тыс, $46 тыс. и $47тыс.

8 февраля Bitcoin обновил максимум после покупки Tesla криптовалюты на 1,5 млрд долларов.

Фокус сообщал о том, что правительство Ирана закрыло 1600 Bitcoin-ферм из-за массовых отключений света по стране.