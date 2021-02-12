Новий рекорд: Bitcoin виріс до 49 тисяч доларів

Криптовалюта досягла нового рекордного максимуму

Bitcoin у ніч з четверга на п'ятницю встановив новий рекорд, перевищивши позначку 49 000 доларів.

Як повідомляє інформаційний ресурс Вlock-chain, більшу частину четверга, 11 лютого, криптовалюта торгувалася між 47000 і 48000 доларів США.

Рrofinance уточнює, що Bitcoin досяг нового рекордного максимуму після того, як банк BNY Mellon анонсував початок використання криптовалюти, заявивши, що сформує новий підрозділ, який допоможе клієнтам зберігати, передавати і випускати цифрові активи.

"З появою таких імен, як BONY, це закладе основу для ще більш широкого поширення біткоїнів. У середньостроковій перспективі імпульс дуже сильний, і ринок захоче протестувати $ 50000", — заявив голова американського підрозділу криптовалютної компанії Amber Group Джеффрі Ван.

Нагадаємо: ніч з 8 на 9 лютого позначилася відразу трьома рекордами, які встановила криптовалюта Bitcoin. Її вартість перевищила позначку $ 45 тис, $ 46 тис. і $ 47тис.

8 лютого Bitcoin оновив максимум після покупки Tesla криптовалюти на 1,5 млрд доларів.

Фокус повідомляв про те, що уряд Ірану закрив 1600 Bitcoin-ферм через масові відключення світла по країні.