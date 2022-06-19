Microsoft запретила россиянам загружать Windows 10 и 11

При попытке получить более новую версию ПО или загрузить приложение Media Creation Tool пользователям из РФ показывается страница с ошибкой 404 (File or Directory not found) или "Возникла проблема с вашим запросом".

Американская компания Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта. Об этом пишет CNews.

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При попытке получить более новую версию ПО или загрузить приложение Media Creation Tool пользователям из РФ показывается страница с ошибкой 404 (File or Directory not found) или "Возникла проблема с вашим запросом".

Как известно, проблемы с загрузками возникли в середине июня 2022 у разных российских провайдеров и некоторых жителей Казахстана. При использовании VPN и определении другого своего местоположения, все загружается по-прежнему.

"Россияне лишились возможности загружать дистрибутивы ОС Windows 10 и Windows 11 с сайта корпорации Microsoft", – отмечают в сообщении.

Однако в самой компании Microsoft запрет россиянам официально не прокомментировали.

Напомним, Microsoft приостановила свое сотрудничество с рынком РФ после начала полномасштабной войны на территории Украины.

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