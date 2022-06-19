Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 та 11
При спробі отримати нову версію ПЗ або завантажити програму Media Creation Tool користувачам з РФ відображається сторінка з помилкою 404 (File or Directory not found) або "Виникла проблема з вашим запитом".
Американська компанія Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 та 11 з офіційного сайту. Про це пише CNews.
При спробі отримати нову версію ПЗ або завантажити програму Media Creation Tool користувачам з РФ відображається сторінка з помилкою 404 (File or Directory not found) або "Виникла проблема з вашим запитом".
Як відомо, проблеми із завантаженнями виникли в середині червня 2022 у різних російських провайдерів та деяких жителів Казахстану. При використанні VPN та визначенні іншого свого місцерозташування, все завантажується як і раніше.
"Росіяни втратили можливість завантажувати дистрибутиви ОС Windows 10 та Windows 11 із сайту корпорації Microsoft", — зазначають у повідомленні.
Однак, у самій компанії Microsoft заборону росіянам офіційно не прокоментували.
Нагадаємо, Microsoft призупинила свою співпрацю з ринком РФ після початку повномасштабної війни на території України.
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