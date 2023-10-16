Мобілізація в Україні: коли чоловікам почнуть вручати електронні повістки

За словами адвоката Андрія Межирицького, законодавством передбачено вручення повісток особисто та строго під підпис.

В Україні нині діє загальна мобілізація, яку було оголошено через збройну агресію Росії. Повістки призовникам і військовозобов'язаним вручаються особисто під підпис, що є обов'язковою умовою. Про це розповів адвокат Андрій Межирицький у коментарі ТСН.

Видача електронних повісток

Юрист пояснив, що для початку видачі електронних повісток необхідно внести зміни до законодавства про мобілізацію та військову службу, як це було зроблено з електронними повістками до суду.

"У такому разі це цілком можливо. Це може бути за аналогією із судовою повісткою. Що стосується останньої, то чітко прописано, що людина має бути повідомлена належним чином, коли отримала повістку до суду в електронному вигляді", — сказав він.

Скасування штрафів за неявку до військкомату

Юрист також зазначив, що судова практика показує, що штрафи за неявку до військкомату за повісткою часто скасовуються. Це пов'язано з тим, що територіальним центрам комплектації та соціальної підтримки необхідно довести, що документ було вручено правомірно.

"ТЦК не завжди мають рацію. Треба довести, що повістка була вручена так, як передбачено законом. Дуже багато рішень, коли суди скасовували штрафи за неявку за повісткою", — сказав Межирицький.

Де можуть вручати повістки

Слід зазначити, що в Україні у воєнний час співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право вручати повістки на вулицях, блокпостах, у громадських місцях, за місцем проживання, роботи тощо. Однак перевіряти документи громадян вони не уповноважені.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що Держава посилюватиме контроль за військовозобов'язаними, щоб уникнути випадків ухилення від мобілізації.

Також повідомлялося, чи призиватимуть на фронт чоловіків, старших за 60 років. За даними юриста Марії Левченко, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому передбачено можливість продовжити службу за власним бажанням.