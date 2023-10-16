Армія США випробувала особливий магнітний генератор: підживлює техніку та зброю (відео)

Нова система здатна генерувати до 55 кВт електрики під час руху або до 125 кВт у нерухомому стані, використовуючи трансмісію бойової машини.

Військові інженери з компанії Leonardo DRS представили свою технологію On Board Vehicle Power (OBVP — бортове живлення автомобіля), яка має забезпечувати автономність невеликих штабів на лінії зіткнення з противником за допомогою особливих генераторів на бронетехніці. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Нову систему продемонстрували в межах нещодавніх навчань армії США, присвячених автономності систем на полі бою. Для цього інженери Leonardo DRS встановили OBVP на станції управління запуском бойових машин піхоти, станції тактичного управління FMTV і пускову установку THAAD HEMTT.

THAAD HEMTT — це комбінація двох систем озброєння. Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) — система протиракетної оборони, призначена для перехоплення балістичних ракет у їхній термінальній фазі польоту. Heavy Expanded Mobility Tactical Truck (HEMTT) — це важка тактична вантажівка з підвищеною мобільністю, розроблена та виготовлена компанією Oshkosh Defense. THAAD HEMTT є важливою частиною системи протиракетної оборони США. Він забезпечує захист від балістичних ракет, які становлять загрозу для американських військ, союзників і критично важливої інфраструктури.

Система OBVP забезпечує невелику базу електрикою Фото: Leonardo DRS

Система OBVP — це автомобільний генератор, що використовує механізм із постійними магнітами, інтегрований у трансмісію Allison, яка забезпечує електроенергію для підтримки операцій у віддалених районах. Такий генератор дає змогу генерувати до 55 кВт корисної електроенергії під час руху транспорту підживлюючи обладнання бійців або до 125 кВт корисної електроенергії під час стоянки біля бази. У цьому випадку до системи можна під'єднати комп'ютери й іншу апаратуру на базі та забезпечити штаб енергією.

Отже, за твердженням інженерів компанії Leonardo DRS, система OBVP може підвищити маневреність на полі бою, знизити витрати на логістику та підвищити готовність до виконання місій без шкоди для функціональності самого транспорту.

Кілька бойових автомобілів здатні забезпечити енергією невелику базу Фото: Leonardo DRS

"Ця успішна демонстрація ще раз показала, як вироблення електроенергії за допомогою транспортних засобів може використовуватися у віддалених районах, де проблеми з електропостачанням військ є реальністю, — сказав Білл Гаян, старший віцепрезидент і генеральний менеджер бізнес-підрозділу Leonardo DRS Land Electronics. — Наша система OBVP спеціально створена для того, щоб служити енергетичним активом, що надає електрику бійцям у ту точку фронту, де вона їм необхідна найбільше".

Раніше Фокус розповідав, що в Китаї створили батарею для енергетичної зброї. Вона може витримувати рекордні 8000 циклів перезарядки та стане в нагоді для майбутнього розвитку електротранспорту.