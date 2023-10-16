До 40 Гбіт/сек: Китай випробував на орбіті "проривну" технологію супутникового інтернету

Китайські вчені навчилися передавати дані за допомогою світла, не перетворюючи його на електрику — це швидкість і місткість обміну.

Група вчених із Китаю випробувала в космосі оптичний модуль зі швидкістю комутації 40 гігабітів на секунду, який знаменує справжній прорив у супутниковому інтернеті та розвитку мереж 6G. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як стверджує команда Сіаньського інституту оптики та точної механіки Китайської академії наук, під час встановлення на супутнику пристрій зміг передавати світлові сигнали з одного місця в інше, не перетворюючи їх на електричні сигнали. При отриманні на землі передана інформація і зображення були завантажені в повному обсязі й без найменших втрат.

Команда вчених присвятила понад десять років розробці пристрою, який називається "космічна технологія оптичної комутації". Комутатори — найважливіший компонент мереж зв'язку, що відповідає за розподіл даних по певній лінії. Наприклад, під час телефонного дзвінка комутатори гарантують, що виклик буде перенаправлено передбачуваному одержувачу.

Останніми роками активно розвивається "оптичний зв'язок" — використання для передачі даних за допомогою світлових сигналів. Лазери мають набагато ширший спектр, а смуга пропускання потенційно може досягати кількох сотень гігагерц, що дає змогу упаковувати більше інформації під час кожного сеансу передачі.

Традиційні комутаційні пристрої зазвичай перетворюють світлові сигнали в цифрові або модельовані дані з використанням електрики як посередника, проте новий пристрій безпосередньо обходить цей процес. Дослідники кажуть, що традиційний фотон-електрон-фотонний метод має ефект "електронного вузького місця", тоді як оптичний підхід може максимізувати швидкість і місткість обміну даними. Такий метод також може знизити витрати на будівництво спеціальних комутаційних об'єктів.

Члени команди кажуть, що пристрій може підтримувати швидкість комутації 40 гігабітів на секунду, і це є значним поліпшенням порівняно з традиційною технологією комутації. Такі розробки, як супутникове дистанційне зондування, суперкомп'ютери з використанням великих обсягів даних і мобільний зв'язок 6G, призвели до зростаючого попиту на надвисоку швидкість і передачу інформації великої місткості.

Щоб досягти цього, галузеві експерти заявили, що революційна мережа майбутнього має бути тривимірною і пов'язувати наземні вузли зв'язку із супутниками.

"Мережа зв'язку наступного покоління, включно з 6G, вийде за рамки наземного зв'язку; це має бути глобальна мережа, що включає супутникові вузли", — кажуть дослідники. Але попри "прорив" китайських дослідників, експерти впевнені: мине ще чимало часу, перш ніж технологія стане по-справжньому практичною.

Раніше Фокус розповідав, що Китай збирається конкурувати зі Starlink. У космос запустять 13 тисяч супутників для створення національної мережі зв'язку.