Представлено чипи Intel 14-го покоління і софт розгону на основі ШІ: що в них нового (відео)
Свій процесор Core i9-14900K компанія називає найшвидшим у світі для наявних ПК.
Компанія Intel 16 жовтня офіційно представила свої перші процесори Intel Core 14-го покоління для настільних ПК, також відомі як Raptor Lake-S Refresh. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.
Це не повністю оновлені чіпи з абсолютно новою архітектурою, вони використовують ту саму технологію Intel 7 Process, що й 13-е покоління, але компанія, як і раніше, обіцяє значні поліпшення продуктивності. Всього процесорів шість: два Intel Core i5, два Intel Core i7 і два Intel Core i9. Раніше цього року Intel заявила, що прибере букву "i" з назв своїх процесорів, але це почнеться з чіпів Meteor Lake, а не з цих процесорів.
Першими йдуть Intel Core i5-14600KF і Core i5-14600K, які мають 6 ядер продуктивності, 8 ядер ефективності, 20 потоків і максимальну турбочастоту 5,3 ГГц на ядрах продуктивності. Intel Core i7-14700KF і i7-14700K збільшують продуктивність до 8 ядер, 12 ядер ефективності, 32 потоки та трохи вищу тактову частоту Turbo — 5,6 ГГц.
Нарешті, Intel Core i9-14900KF і Core i9-14900K мають 8 ядер продуктивності, 16 ядер ефективності, 32 потоки та турбочастоту 5,6 ГГц. Intel стверджує, що чіпи Core i9 можуть досягати частоти підвищення до 6 ГГц при правильному охолодженні.
Єдина різниця між процесорами K і KF полягає в тому, що чіпи K мають вбудовану графіку (точніше, Intel UHD Graphics 770), а чіпи KF не мають вбудованої графіки. Чіпи KF трохи дешевші й призначені для використання в ігрових ПК, які й так мають дискретну графіку.
Кожен анонсований сьогодні процесор Intel підтримує розгін, 20 ліній PCIe, пам'ять DDR5 5600 або DDR4 3200, Wi-Fi 6 і 6E, Thunderbolt 4 40 Гбіт/с, Bluetooth 5.3 і до 192 ГБ оперативної пам'яті. Вони також зберігають приблизно таке ж енергоспоживання, як і перші торішні чіпи Raptor Lake. Усі вони починаються зі 125 Вт, при цьому чіпи Core i5 підскакують до 181 Вт при максимальному навантаженні, а Core i5 і i7 — до 253 Вт.
Intel обіцяє підвищення багатопотокової продуктивності до 18%, і компанія використовує сміливу заяву про "найшвидший у світі процесор для настільних ПК" для Core i9-14900K, що працює на частоті 6 ГГц.
Також компанія представила нову утиліту Intel Extreme Tuning Utility, яка використовує модель штучного інтелекту для рекомендації налаштувань розгону. Ціни на процесори за даними компанії почнуться з $294 за Intel Core i5-13600KF і до $589 за Core i9-14900K.
Раніше Фокус повідомляв, що РФ отримає аналог процесорів Intel, якими Китай раніше не хотів ділитися. Свою відмову китайська сторона мотивувала "міркуваннями національної безпеки", але після санкцій США передумала і тепер дасть доступ росіянам до цих процесорів.