Представлено чипи Intel 14-го покоління і софт розгону на основі ШІ: що в них нового (відео)

Свій процесор Core i9-14900K компанія називає найшвидшим у світі для наявних ПК.

Компанія Intel 16 жовтня офіційно представила свої перші процесори Intel Core 14-го покоління для настільних ПК, також відомі як Raptor Lake-S Refresh. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Це не повністю оновлені чіпи з абсолютно новою архітектурою, вони використовують ту саму технологію Intel 7 Process, що й 13-е покоління, але компанія, як і раніше, обіцяє значні поліпшення продуктивності. Всього процесорів шість: два Intel Core i5, два Intel Core i7 і два Intel Core i9. Раніше цього року Intel заявила, що прибере букву "i" з назв своїх процесорів, але це почнеться з чіпів Meteor Lake, а не з цих процесорів.

Першими йдуть Intel Core i5-14600KF і Core i5-14600K, які мають 6 ядер продуктивності, 8 ядер ефективності, 20 потоків і максимальну турбочастоту 5,3 ГГц на ядрах продуктивності. Intel Core i7-14700KF і i7-14700K збільшують продуктивність до 8 ядер, 12 ядер ефективності, 32 потоки та трохи вищу тактову частоту Turbo — 5,6 ГГц.

Нарешті, Intel Core i9-14900KF і Core i9-14900K мають 8 ядер продуктивності, 16 ядер ефективності, 32 потоки та турбочастоту 5,6 ГГц. Intel стверджує, що чіпи Core i9 можуть досягати частоти підвищення до 6 ГГц при правильному охолодженні.

Єдина різниця між процесорами K і KF полягає в тому, що чіпи K мають вбудовану графіку (точніше, Intel UHD Graphics 770), а чіпи KF не мають вбудованої графіки. Чіпи KF трохи дешевші й призначені для використання в ігрових ПК, які й так мають дискретну графіку.

Презентація процесорів Intel Core 14-го покоління

Кожен анонсований сьогодні процесор Intel підтримує розгін, 20 ліній PCIe, пам'ять DDR5 5600 або DDR4 3200, Wi-Fi 6 і 6E, Thunderbolt 4 40 Гбіт/с, Bluetooth 5.3 і до 192 ГБ оперативної пам'яті. Вони також зберігають приблизно таке ж енергоспоживання, як і перші торішні чіпи Raptor Lake. Усі вони починаються зі 125 Вт, при цьому чіпи Core i5 підскакують до 181 Вт при максимальному навантаженні, а Core i5 і i7 — до 253 Вт.

Intel обіцяє підвищення багатопотокової продуктивності до 18%, і компанія використовує сміливу заяву про "найшвидший у світі процесор для настільних ПК" для Core i9-14900K, що працює на частоті 6 ГГц.

Докладніше про Intel Extreme Tuning Utility

Також компанія представила нову утиліту Intel Extreme Tuning Utility, яка використовує модель штучного інтелекту для рекомендації налаштувань розгону. Ціни на процесори за даними компанії почнуться з $294 за Intel Core i5-13600KF і до $589 за Core i9-14900K.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ отримає аналог процесорів Intel, якими Китай раніше не хотів ділитися. Свою відмову китайська сторона мотивувала "міркуваннями національної безпеки", але після санкцій США передумала і тепер дасть доступ росіянам до цих процесорів.