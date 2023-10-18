Зброя самогубців: чому російська cистема РЕБ "Тритон" небезпечна для самих окупантів

Російські розробники хочуть спорядити військових рюкзаками із комплексами для боротьби з дронами, які можуть зашкодити здоров'ю носіїв через опромінення голови.

Російську армію хочуть оснастити рюкзаками із системами "Тритон" для боротьби з дронами, проте вони становлять серйозну загрозу для здоров'я та життя самих військових. Деталі Фокусу роз'яснили українські експерти та виробники подібних засобів радіоелектронної боротьби.

Комплекс "Тритон" — що вигадали росіяни

Російська компанія "Лабораторія протидії промисловому шпигунству" (ППШ) вперше показала комплекс "Тритон" на форумі "Армія-2023" у серпні як новітню систему захисту танків від ударних безпілотників. У жовтні розробники привезли на виставку "ORЕLEXPO 2023" у Москві нову версію комплексу — уже для піхотинців. Вона виконана у вигляді рюкзака з металевим каркасом, який підіймає за спиною солдата два модулі створення радіоперешкод ЛГШ-608 (800 МГц) і ЛГШ-609 (900 МГц). Обидва мають потужність 30 Вт і оснащені антенами з круговою діаграмою спрямованості, тобто створюють своєрідні "куполи", які накривають простір в радіусі 300 метрів, включно із самим носієм. На додачу до цього у переносний комплекс "Тритон" входить антидронова рушниця ЛПД-801, якою солдат може прицільно збивати ворожі БПЛА.

У "Лабораторії ППШ" стверджують, що нова система вже пройшла державні випробування і передана для тестів російським військовим. Вона виглядає футуристично і може навіть ефективно працювати проти українських дронів, але є один важливий нюанс — шкода для здоров'я. Розробники наголошують, що РЕБ-рюкзак призначений саме для безпосереднього носіння бійцем, щоб він переміщувався разом з "куполом" по полю бою та прикривав свій підрозділ від повітряних атак.

"Лаборатория ППШ" представила комплекс "Тритон" на ORЕLEXPO 2023 Фото: Скриншот

Фокус звернувся до українського виробника засобів РЕБ "Піранья-Тех". Фахівці проаналізували наявні фото та інформацію про переносну версію "Тритона" та припустили, що виносні антени містять блок радіаторів в нижній частині, а у них всередині, скоріше за все, встановлені генератори створення завади та підсилювачі. Рюкзак використовується для зберігання та переміщення елементів живлення.

"Зрозуміло, що в такий спосіб вони намагались зменшити рівень шкідливих впливів для військового якій використовує цей засіб, піднявши джерело випромінювання над головою. Але з огляду на те, що антени, за заявою виробника, роблять купольний захист, ми розуміємо, що відповідно до діаграм направленості випромінювання все одно може впливати на власника цього рюкзака", — заявив заступник генерального директора "Піранья-Тех" Юрій Момот.

Боец должен носить комплекс "Тритон" на себе во время боя Фото: Telegram

Оцінюючи технологічність виконання, фахівці дійшли висновку що охолодження генератора створення завади та підсилювача відбувається пасивним шляхом — на це вказує зовнішній вигляд блоку радіаторів, а саме відсутність кулерів. Така конструкція не дозволяє працювати з зазначеною потужністю у 30 Вт в активному режимі більше за 20 хвилин, оскільки система має властивості підвищення температури при роботі, а це одразу призводить до зменшення потужності і радіуса дії пристрою, тобто заявлений росіянами купол не буде постійним.

"Незручність також полягає у потребі постійно використовувати засіб у вертикальному положенні для підтримання заявлених характеристик. На мою думку, цей засіб більше підходить для караульного з охорони якогось об'єкта ніж для захисту штурмових груп та використання на фронті", — висловився Юрій Момот.

Модули помех комплекса "Тритон" крепятся на рюкзаке Фото: Twitter

Чим "Тритон" небезпечний для самих росіян

Міжнародне агентство з дослідження раку Всесвітньої організації охорони здоров’я відносить радіочастотні електромагнітні промені до групи 2B і визнає, що вони можуть бути канцерогенними, тобто викликати рак. Згідно Державним санітарним нормам та правилам захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань в Україні, різні пристрої створюють в навколишньому середовищі електричне поле, напруженість якого знижується в міру віддалення від них. Безпосередній вплив на людей, які знаходяться у межах такого поля, посилюється зі збільшенням напруженості поля і часу перебування в ньому.

У 2020 році директор Українського державного центру радіочастот Володимир Корсун розрахував безпечну відстань до антен мобільного зв'язку 5G, які діють у діапазоні від 700 МГц до майже 100 Гц (частоти дронів теж сюди входять).

Він використав таку формулу: D = √(PG/4πS), де

D – відстань у метрах;

Р – потужність у ватах (Вт);

G – коефіцієнт підсилення антени в разах;

S – щільність потоку енергії, у ватах на квадратний метр (Вт/м²).

Як зазначив фахівець, типові базові станції стільникового зв'язку мають потужність 60 Вт, коефіцієнт підсилення антени в максимумі (у напрямку поширення радіохвилі) має значення до 50 разів відносно ізотропного випромінювача (це такий ідеальний випромінювач, що випромінює електромагнітну енергію рівномірної інтенсивності в усі напрямки), гранично допустима щільність енергії за санітарними нормами на той момент становила 10 мкВт/см² (або 0,1 Вт/м²).

За підрахунками Володимира Корсуна вийшло, що люди можуть скільки завгодно знаходитися біля без шкоди для здоров'я на відстані 50 метрів перед такими антенами (у напрямку їх випромінювання), а також на відстані 5 метрів збоку, зверху або під нею. Варто зазначити, що 5 вересня 2023 року наказом Міністерства охорони здоров'я допустиме значення для ультрависоких частот (>700–897 МГц) збільшили до 350 мкВт/см² або 36 Вт/м², таким чином мінімальна безпечна відстань формально зменшилася приблизно до 6 метрів, але людям все ще не дозволяють ставати впритул до джерел потужного радіовипромінювання.

Опасно находиться близко к станциям мобильной связи Фото: Getty Images

Український експерт з телекомунікацій Роман Хіміч в коментарі Фокусу вказав, що заявлена потужність комплексу дійсно велика і порівняна з випромінюваною потужністю мобільних базових станцій, які лежать в діапазоні 5-20 Вт, рідко більше. Поки що бракує деталей, щоб оцінити ризики для здоров'я оператора "Тритона", бо потрібно знати: по-перше, як виглядає діаграма спрямованості антени, чи потрапляє голова оператора в потік електромагнітної енергії; по-друге, які значення інтенсивності випромінювання на квадратний сантиметр тіла.

"Саме ці показники регулюються нормами охорони здоров'я, оскільки саме вони впливають на організм. Нічого не можу сказати, виходячи виключно з фотографії. Безпека здоров'я оператора не тільки самоочевидна, але і повинна враховуватися в процесі сертифікації продукції. З іншого боку, війна вкотре дуже чітко продемонструвала, що на пострадянському просторі людське життя — це копійки. Міркування політичної, військової або іншої державної доцільності явно переважують цінність життя і здоров'я громадян", — зауважив Роман Хіміч.

Журналісти Фокуса поспілкувалися з українським військовим фахівцем зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергієм Бескрестновим (позивний "Флеш"), і, на його думку, російських солдатів, які будуть використовувати такі "глушилки", можна вважати самогубцями. Він звернув увагу, що "Тритон" працює в діапазоні роботи FPV-дронів — це надвисокі частоти (900 МГц, 2,4 ГГц).

"На цій частоті працює звичайнісінька мікрохвильова піч, тому уявіть собі, що відбувається, якщо антени великої потужності тримати біля голови. За великим рахунком, вчені досі не провели повноцінні дослідження, як надвисокі частоти впливають на мозок у довгостроковому періоді та, головне, у поколіннях. Щодо мобільних телефонів такі дослідження вже проведені, їх потужність 2 Вт або менше, при цьому вона регулюється. У "Тритона" потужність 30-50 Вт, тобто в 30 разів вища, причому є два модулі, сумарна потужність — 60-100 Вт, які знаходяться біля голови людини годинами. Шолом з кевлару тут не допоможе", — пояснив експерт.

Він додав, що ступінь шкоди радіовипромінювання для людини залежить від відстані до антени та потужності. Вплив зменшується обернено пропорційно відстані й з кожним метром слабшає в десятки разів, тобто достатньо відійти від обладнання, щоб суттєво знизити ризик.

Сергій Флеш підкреслив, що наразі немає достовірних доказів ефективності російських комплексів "Тритон", бо такі системи поки що не потрапляли до рук захисників України. З тієї ж причини українці не знають точних характеристик обладнання і можуть керуватися виключно інформацією з РФ.

"В Україні роблять прототипи сотень таких комплексів, але це не означає, що вони працюють. Ми не повинні спиратися лише на слова росіян, на їхні хвастощі, адже за ним може стояти лише ІПСО", — зауважив він.

Снаряди вб`ють раніше за РЕБ

Засновник волонтерської ініціативи "Антидрон Україна" Сергій Герасимюк розказав про інші ризики використання систем рюкзакового формату. Проєкт виробляє і постачає ЗСУ власні комплекси для боротьби з БПЛА у форм-факторі рюкзака, але попереджає українських військових, що їх треба знімати та встановлювати на землю перед використанням. За словами розробника, причина тут не стільки у шкоді радіовипромінювання, скільки банальній складності використання такого обладнання у польових умовах — довгі антени легко ламаються об гілки та інші перепони, а без них модулі перешкод просто не можуть працювати та виходять з ладу.

Рюкзак з комплексом РЕБ від "Антидрон Україна" Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна Рюкзак з комплексом РЕБ від "Антидрон Україна" Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

"Росіяни ніколи не задумувалися про безпеку, адже люди у них — розхідний матеріал. У нас знають про шкоду радіохвиль, і навіть наші рюкзаки — формат суто для перенесення, робота на "плечах" не припускається взагалі, перенесення з антенами — заборонене", — зазначив Сергій Герасимюк.

Він також розповів, що військові самі намагаються триматися якомога далі від запущених комплексів РЕБ, бо ворог фіксує їх роботу штатними засобами радіоелектронної розвідки навіть з відстані більше 30 км, що автоматично перетворює засіб для захисту на мішень для артилерії. Це лише питання часу і випадку, за який час такий "смертник-ребоносець" буде уражений ворожим вогнем. Це власне і може пояснити "ігнорування" виробником шкідливого впливу на здоровʼя "оператора" такого засобу, бо артилерія знищить його набагато швидше, ніж біологічні процеси, які відбуваються в тілі людини внаслідок тривалого і регулярного перебування в такому високоенергетичному та агресивному середовищі

"Будь-який військовий знає, що біля робочого РЕБу знаходитись не можна. Не тому, що він випромінює, а тому, що "приліт" просто вбʼє. Увімкнути його на ходу може тільки самогубець. Через подібні ризики засоби РЕБ вмикаються "по потребі", недовготривало. Якщо ж є потреба в довготривалому захисті — обладнання встановлюють і маскують його роботу з врахуванням рельєфу місцевості, в заглибленнях, капонірах і так далі", — каже Сергій Герасимюк.

Російські спеціалісти теж визнають, що носій "Тритона" має "поставити на кін шматок свого здоров'я", попри те, що інженери "Лабораторії ППШ" нібито обрали оптимальну потужність та спрямованість випромінювання. Вони також знають, що роботу "глушилки" легко помітити. З першою проблемою вони пропонують боротися регулярною заміною операторів, а з другою — обережно застосовуючи обладнання. Як саме, поки не розголошується, може, росіяни і самі поки не знають.