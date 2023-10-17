Військові Ізраїлю стежать за сектором Гази через смартфони: навіщо це потрібно ЦАХАЛу

Іноді офіцери ЦАХАЛ навіть телефонують палестинцям, повідомляючи про необхідність евакуюватися, а також скидають листівки з літаків.

Ізраїльські військові уважно стежать за кількістю користувачів смартфонів у секторі Гази, щоб визначити їхню кількість, що залишилася, і оцінити можливість наземної операції, запобігши великій кількості жертв серед мирного населення. Про це пише у своєму великому матеріалі видання The New-York Times зі США.

Американських журналістів пустили на секретну базу на півдні Ізраїлю, де, за їхніми словами, фахівці стежать за переміщенням сотень тисяч жителів Гази на величезному екрані комп'ютера. Використовуючи дані, зібрані здебільшого з більш ніж мільйона мобільних телефонів, на карті представлено дані в реальному часі, скільки жителів Гази дослухалися до вимоги Ізраїлю покинути територію до початку військової операції.

Деякі райони були пофарбовані в білий і червоний кольори на екрані, що дає змогу припустити, що в них, як і раніше, проживає велика частина їхніх жителів. Але дедалі більша кількість районів ставала зеленою і жовтою, сигналізуючи про те, що більша частина їхніх жителів виїхала.

"Це не ідеальна система на 100 відсотків, але вона дає вам інформацію, необхідну для ухвалення рішення", — сказав журналістам бригадний генерал Уді Бен Муха, який курирує процес моніторингу.

Офіцери ЦАХАЛ безпосередньо дзвонять палестинцям, а літаки ВПС Ізраїлю скинули листівки, в яких закликали жителів Гази евакуюватися та ігнорувати вимоги ХАМАСу залишатися на місцях. Як розповідає видання, на інтерактивній карті перед журналістами та генералом ставало дедалі менше і менше червоних і білих плям: до полудня понеділка до 700 000 жителів Гази рушили на південь, але досі 400 000 залишаються на півночі.

ЦАХАЛ продовжує моніторити ситуацію і збирати дані, адже на їхній основі ухвалюватимуть рішення, який тип зброї, як і де буде використано в наземній операції. Цей самий метод моніторингу вже використовували під час ударів ізраїльських ВПС по Рімалу, заможному району міста Газа, який залишився в руїнах після бомбардування минулого вівторка в помсту за напади ХАМАС.

Раніше Фокус повідомляв, що Ізраїль глушить навігацію дронів ХАМАС. Однак такі способи радіоелектронної боротьби несуть загрози звичайним громадянам.