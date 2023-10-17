Крім "Залізного купола" є й "Кібер купол": як CERT-IL захищає Ізраїль від кіберзагроз

У центрі CERT-IL працюють підрозділи військової розвідки 8200, "Моссаду", "Шин Бета" і службовці Міністерства оборони.

Ізраїль має свій особливий "Кібер купол", який активно використовується від хакерських атак ХАМАС і будь-яких інших ворогів Ізраїлю на кіберінфраструктуру країни. Про особливості роботи центру CERT-IL розповіло видання The Week.

"Кібер купол" розташований приблизно за 90 хвилин їзди від Тель-Авіва, економічного і технологічного центру країни. Виявляється, що він створювався за допомогою невеликої армії співробітників розвідки, але зараз це величезна структура з безліччю баз по всьому Ізраїлю. У CERT-IL цілодобово працює понад 14 тисяч кібербійців усіх силових структур Ізраїлю. Тут перебувають підрозділи військової розвідки 8200, представники кіберпідрозділу "Моссад" і внутрішньої розвідки "Шин Бет", а також службовці Міністерства оборони.

Фахівці CERT IL за роботою Фото: The Week

Армія оборони Ізраїлю була однією з перших у світі, хто використовував штучний інтелект для запобігання загрозам. Розвідувальні служби використовують генеративні платформи штучного інтелекту, подібні до ChatGPT, для фільтрації важливих загроз із необмеженого обсягу розвідувальної інформації, що надходить до їхніх систем. ЦАХАЛ використовує ці платформи для створення власного захисту та посилення бойових можливостей під час війни.

На відміну від більшості країн, Ізраїль не соромиться зізнатися або поділитися подробицями кібератак. "Ми хочемо, щоб на нас напали. Надішліть нам трояни та шкідливі програми. Це допомагає нам краще підготуватися, — сказав журналістам один з експертів CERT-IL. — Ми не тільки краще підготуємося, а й розповімо решті світу, як це зробити".

Наразі Ізраїль стикається зі збільшеними загрозами в кіберпросторі після раптового нападу палестинського угруповання ХАМАС на початку цього місяця. Країна повідомила про численні атаки на урядові інформаційні вебсайти та засоби масової інформації. Акаунт президента Ізраїлю Ісаака Герцога в соціальній мережі був ненадовго зламаний, хоча зв'язок із ХАМАСом встановити не вдалося. До речі, щорічно 7 квітня, починаючи з 2013 року, анонімні групи по всьому світу проводять масовані атаки на ізраїльські сайти. Вони називають це Днем злому Ізраїлю.

Раніше Фокус розповідав, що хакери РФ Killnet зламали сайти уряду Ізраїлю після атаки ХАМАС. За словами хакерів, Ізраїль "зрадив Росію" тим, що підтримав Україну у 2022 році. Вони попередили про кібератаки на всі державні портали країни.