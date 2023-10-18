Гаджети більше не вибухатимуть: вчені розробили інноваційний елемент для батарей

Напівтвердий електроліт корейських учених не тільки запобігає загорянню, а й продовжує термін служби батарей на 110%.

Корейські вчені розробили спеціальний гелевий полімерний електроліт, який допоможе уникнути загоряння акумуляторів у разі їхнього перегріву. Про це повідомляє портал TechXplore.

У своїй опублікованій роботі спільна дослідницька група зі Школи енергетики та хімічного машинобудування (UNIST) та Корейського інституту енергетичних досліджень (KIER) наголошує, що сьогоднішні сучасні батареї захищені від загоряння, але все ще недостатньо для повного унеможливлення випадків вибухів, особливо в електромобілях, що створює особливу загрозу для парковок. Тому вони розробили новаторський негорючий полімерний напівтвердий електроліт, що пропонує максимально зменшити випадки загоряння акумуляторних батарей.

У своєму революційному дослідженні команда пропонує новий підхід, збільшивши провідність іонів літію на 33% порівняно з наявними рідкими електролітами. Ба більше, акумулятори пакетного типу, що містять цей негорючий напівтвердий електроліт, продемонстрували значне поліпшення термінів служби на 110%, ефективно запобігаючи непотрібним реакціям електроліту під час формування та роботи міжфазного шару твердого електроліту (SEI).

Випробування електроліту в акумуляторі ємністю 650 мАг з графіту та профілі напруги і температури Фото: Tech Explore

Пригнічуючи радикальні ланцюгові реакції зі сполуками палива в процесі згоряння, полімерний напівтвердий електроліт ефективно перешкоджає виникненню загорянь акумуляторної батареї. Дослідницька група продемонструвала перевагу розробленого полімеру, кількісно проаналізувавши його здатність стабілізувати та пригнічувати радикали.

Використання негорючих напівтвердих електролітів, які можна безпосередньо включати в наявні процеси складання акумуляторів, прискорить майбутню комерціалізацію безпечніших акумуляторів, стверджують учені. Незабаром вони збираються запропонувати свою технологію для комерційного застосування.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені створюють "ідеальні" батареї втричі кращі за літієві. Дослідники активізували розробки в галузі повітряно-цинкових акумуляторів, тому що бачать у них кращу заміну звичним літій-іонним, які можуть вибухати через перегрів і мають проблему з утилізацією.