Позбавили боєприпасів для наступу: FPV-дрони підірвали російську БМП у складних умовах

Для того щоб знищити техніку окупантів, знадобилося три безпілотники, які подолали понад 10 кілометрів до цілі.

Бійці 2-го загону Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України в екстремальних умовах за допомогою дронів-камікадзе знищили броньовану машину противника, яка везла російським окупантам боєкомплект. Відповідне відео військові опублікували у своєму Telegram-каналі в четвер, 19 жовтня.

З відео можна помітити, що FPV-дрон був змушений летіти за низького сигналу і майже повної відсутності картинки, ймовірно, через велику відстань. Однак оператору безпілотного літального апарату вдалося вразити за допомогою дрона броньовану машину піхоти і підпалити її. За словами самих українських військових, за тиждень — це вже друга БПМ, яку вдалося знищити за допомогою БПЛА.

Для того, щоб ліквідувати бойову техніку противника, нацгвардійцям довелося використати три безпілотники, яким довелося подолати шлях у понад 10 кілометрів. Але ці витрати виявилися виправданими, оскільки завадили БМП доставити боєприпаси групі росіян, які пішли в наступ.

"На знищення цієї "коробочки" пішло 3 дрони. На відео дуже добре видно за якого низького сигналу і майже повної відсутності картинки наш FPV пілот все ж таки влучає і підпалює ціль", — підписали бійці НГУ відеокадри.

Нагадаємо, дещо раніше бійці ЗСУ за допомогою дрона розправилися з технікою ЗС РФ. Крім удару, який завдав Т-62 дрон-камікадзе, броньована техніка окупантів постраждала від вибуху боєкомплекту. Вибух вийшов настільки сильним, що вежу танка відкинуло на якусь відстань від корпусу. Крім того, у танка здетонував боєкомплект, тому за лічені секунди машину охопив вогонь.

Крім того, ми писали про те, як дрон НГУ вразив ціль під вогнем із трасуючих куль. За допомогою безпілотника-камікадзе "Rusoriz" бійці екіпажу дрона ліквідували УАЗ, який їхав у темну пору доби дорогою. Дрон-камікадзе облетів свою "жертву" під різними кутами, оскільки оператор намагався знайти найбільш вдалу точку для ураження рухомої техніки. Коли це було зроблено, безпілотник почав стрімко знижуватися і врізався в машину.